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Строитель с Авито «кинул» тюменку, не желая заканчивать работу без доплаты

9 ноября 05:28
Фото: 1MI

На тюменского строителя подали заявление за вымогательство

Местная жительница Вера строит дом — для этого она наняла рабочих. После того, как она оплатила уже 2/3 от общей стоимости работ, подрядчик поднял цену. Без доплаты доделывать отказывается, а в полиции не хотят с этим разбираться.

Недобросовестный подрядчик

"Я заключила договор строительного подряда. По договору я должна была оплатить работу в 3-х частях. Отсчет сроков шел от первого дня выхода рабочих на площадку. Заплатила 2 части платежа - 490 тысяч рублей. Подрядчик "смудрил" и решил съехать с площадки, якобы я препятствую чему-то", - объяснила Вера. 

Женщина писала ему на почту, в мессенджеры, но работу не продолжали. Тогда она решила подписать дополнительное соглашение с подрядчиком, чтобы выплатить остаток средств только после подписания акта приема работ. Но и в ответ на это - тишина.

В претензии к исполнителю Вера попросила соблюдать договор подряда, выполнить работу в полном объеме, устранить замечания, подписать дополнительное соглашение и согласовать график выхода рабочих на объект. 

После услышанного в ответ молчания, тюменка на стройплощадку вызвала участкового, и его приезд оказался для неё сюрпризом:

Вызвала участкового, чтобы написать заявление. И вот совпадение! Приехал тот, с которым мы уже работали. В прошлом он завел на меня уголовное дело, которое потом не могли найти. Я ему показала переписку с подрядчиком, претензию, которую я пыталась ему вручить, показала видео, на котором подрядчик отказывается подписывать претензию. Попросила проверить его. Сложилось впечатление, что я не одна такая у заказчика.

О том "таинственном" уголовном деле "Наш Город" писал ранее. Тогда на Веру написали заявление за клевету, но ни в прокуратуре, ни в полиции ознакомиться с делом не дали. А прокурор напрямую сообщил, что это дело он не видел. 

Фото: Читатель "Нашего Города"

Подрядчик решил поднять цену

После визита Вера вновь связалась с участковым. Сотрудник полиции пояснил, что вынесен отказной материал, так как нет оснований для проверки подрядчика и привлечения его к ответственности. Материал должен был прийти горожанке на почту, но и его пришлось добиваться.

«Этот отказной материал развязал подрядчику руки. Он мне в мессенджере и на почту прислал ответ на претензию. В ней просит заплатить еще денег, и тогда точно доделает работу», — пояснила собеседница.
Фото: Читатель "Нашего Города"
«Приступить к работам возможно будет после согласования увеличения стоимости материалов на 80 тысяч рублей и увеличения стоимости работ на 350 тысяч рублей, включая оставшуюся сумму», — сообщил подрядчик.

Как пояснила Вера, документ обоснования поднятия цены исполнитель ей не предоставил, а участковый предложил просто не платить.

«Не платить? Я же уже полмиллиона заплатила, еще 150 тысяч рублей должна. Я деньги уже отдала, а из всего фундамента у меня только котлован выкопан!» — недовольна тюменка.
Фото: Читатель "Нашего Города"

Суд помогает восстановить справедливость

За этим последовало еще одно заявление в полицию о вымогательстве денег, а также жалоба в суд из-за отказного материала. После судебного заседания прокуратура все же подала ходатайство на доработку материала.

«Вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено как незаконное, материал направлен для организации дополнительной проверки», — сообщили в Тюменском районном суде.

Женщина дополнительно написала заявление по поводу бездействия полицейских — её не информируют о ходе дела, не приглашают для разбирательств.

«Я обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве, сроки проверки по заявлению уже истекли. Меня никто не опросил, никакие проверочные работы не проводились, в мой адрес никакой информации о принятом решении не направлялось», — указала Вера в заявлении.

Мастер с Авито: стоит ли

Сейчас Вера ждет, пока дело пройдет доработку и снова будет рассмотрено. Женщина уже теряет надежду на то, что подрядчик все же доделает работу. Горожанка пояснила, что нашла исполнителя на Авито, но теперь её доверие к работникам с этой площадки значительно упало.

Фото: Читатель "Нашего Города"

После того, как Вера оставила отзыв на исполнителя на Авито, объявление было удалено. Сам подрядчик ответил, что работы прекратились из-за того, что женщина препятствовала этому. 

Информации о подрядчике как ИП в открытых источниках нет. Анкета исполнителя есть на сайте по подбору специалистов, однако отзывы о его работе никто не оставлял. В базах ЕГРЮЛ есть только два предпринимателя с такими же ФИО, но оба они прекратили деятельность.

#Анна Доронина#Общество#Строительство#Аналитика#Тюменская область#Жалобы#Тюменский строитель#Работа#Сотрудники полиции#Отделы полиции#Прокуратура
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