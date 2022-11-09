Строитель с Авито «кинул» тюменку, не желая заканчивать работу без доплаты

Информации о подрядчике как ИП в открытых источниках нет. Анкета исполнителя есть на сайте по подбору специалистов, однако отзывы о его работе никто не оставлял. В базах ЕГРЮЛ есть только два предпринимателя с такими же ФИО, но оба они прекратили деятельность.