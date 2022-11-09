Строитель с Авито «кинул» тюменку, не желая заканчивать работу без доплаты

"Я заключила договор строительного подряда. По договору я должна была оплатить работу в 3-х частях. Отсчет сроков шел от первого дня выхода рабочих на площадку. Заплатила 2 части платежа - 490 тысяч рублей. Подрядчик "смудрил" и решил съехать с площадки, якобы я препятствую чему-то", - объяснила Вера.
Женщина писала ему на почту, в мессенджеры, но работу не продолжали. Тогда она решила подписать дополнительное соглашение с подрядчиком, чтобы выплатить остаток средств только после подписания акта приема работ. Но и в ответ на это - тишина.
В претензии к исполнителю Вера попросила соблюдать договор подряда, выполнить работу в полном объеме, устранить замечания, подписать дополнительное соглашение и согласовать график выхода рабочих на объект.
После услышанного в ответ молчания, тюменка на стройплощадку вызвала участкового, и его приезд оказался для неё сюрпризом:
Вызвала участкового, чтобы написать заявление. И вот совпадение! Приехал тот, с которым мы уже работали. В прошлом он завел на меня уголовное дело, которое потом не могли найти. Я ему показала переписку с подрядчиком, претензию, которую я пыталась ему вручить, показала видео, на котором подрядчик отказывается подписывать претензию. Попросила проверить его. Сложилось впечатление, что я не одна такая у заказчика.
О том "таинственном" уголовном деле "Наш Город" писал ранее. Тогда на Веру написали заявление за клевету, но ни в прокуратуре, ни в полиции ознакомиться с делом не дали. А прокурор напрямую сообщил, что это дело он не видел.
После визита Вера вновь связалась с участковым. Сотрудник полиции пояснил, что вынесен отказной материал, так как нет оснований для проверки подрядчика и привлечения его к ответственности. Материал должен был прийти горожанке на почту, но и его пришлось добиваться.
«Этот отказной материал развязал подрядчику руки. Он мне в мессенджере и на почту прислал ответ на претензию. В ней просит заплатить еще денег, и тогда точно доделает работу», — пояснила собеседница.
«Приступить к работам возможно будет после согласования увеличения стоимости материалов на 80 тысяч рублей и увеличения стоимости работ на 350 тысяч рублей, включая оставшуюся сумму», — сообщил подрядчик.
Как пояснила Вера, документ обоснования поднятия цены исполнитель ей не предоставил, а участковый предложил просто не платить.
«Не платить? Я же уже полмиллиона заплатила, еще 150 тысяч рублей должна. Я деньги уже отдала, а из всего фундамента у меня только котлован выкопан!» — недовольна тюменка.
За этим последовало еще одно заявление в полицию о вымогательстве денег, а также жалоба в суд из-за отказного материала. После судебного заседания прокуратура все же подала ходатайство на доработку материала.
«Вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено как незаконное, материал направлен для организации дополнительной проверки», — сообщили в Тюменском районном суде.
Женщина дополнительно написала заявление по поводу бездействия полицейских — её не информируют о ходе дела, не приглашают для разбирательств.
«Я обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве, сроки проверки по заявлению уже истекли. Меня никто не опросил, никакие проверочные работы не проводились, в мой адрес никакой информации о принятом решении не направлялось», — указала Вера в заявлении.
Сейчас Вера ждет, пока дело пройдет доработку и снова будет рассмотрено. Женщина уже теряет надежду на то, что подрядчик все же доделает работу. Горожанка пояснила, что нашла исполнителя на Авито, но теперь её доверие к работникам с этой площадки значительно упало.
После того, как Вера оставила отзыв на исполнителя на Авито, объявление было удалено. Сам подрядчик ответил, что работы прекратились из-за того, что женщина препятствовала этому.
Информации о подрядчике как ИП в открытых источниках нет. Анкета исполнителя есть на сайте по подбору специалистов, однако отзывы о его работе никто не оставлял. В базах ЕГРЮЛ есть только два предпринимателя с такими же ФИО, но оба они прекратили деятельность.