Сгоревший гараж Тюменской областной Думы начнут восстанавливать

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«Наш Город» писал, что пожар в здании автобазы Тюменской областной Думы произошел 4 июня. Огнем было охвачена площадь в размере полутора тысяч квадратных метров. С места происшествия было эвакуировано 30 машин, 13 кислородных и 2 газовых баллона.
К тушению огня были привлечены 20 единиц техники и 70 человек личного состава МЧС. Локализовать возгорание удалось только спустя два часа, полностью ликвидировать – через пять часов.