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Сгоревший гараж Тюменской областной Думы начнут восстанавливать

9 ноября 07:47
Фото: МЧС

Власти собираются восстановить сгоревший гараж Тюменской областной Думы

57,9 тысяч рублей потратят тюменские власти на проведение экспертизы проектной документации сметной стоимости здания гаража Тюменской областной Думы. Проверкой документов займется Управление государственной экспертизы проектной документации.
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Тюмень

Данная информация опубликована на портале Госзакупки. В информации к закупке указано, что работы должны быть проведены в срок до 31 декабря 2022 года.

«Наш Город» писал, что пожар в здании автобазы Тюменской областной Думы произошел 4 июня. Огнем было охвачена площадь в размере полутора тысяч квадратных метров. С места происшествия было эвакуировано 30 машин, 13 кислородных и 2 газовых баллона.

К тушению огня были привлечены 20 единиц техники и 70 человек личного состава МЧС. Локализовать возгорание удалось только спустя два часа, полностью ликвидировать – через пять часов.

#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Бюджеты#Валентина Бурнашева
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