Рок-вокалистка из Тюмени завоевала приз зрительских симпатий в федеральном конкурсе

Из сотен участников конкурса наибольшую активность от зрителей получила работа тюменской вокалистки, которая на английском языке исполнила свою любимую джазовую композицию «Feeling good». Екатерина (творческий псевдоним — «Октябрина») с 5 лет увлекается вокалом, закончила школу № 73 с углубленным изучением предметов искусств по классу скрипки и фортепьяно, занималась в студии «Музыкальный трамплин» в дворце творчества и спорта «Пионер». Сейчас Екатерина — воспитанница театральной студии при Тюменском драматическом театре. Все это позволило девушке творчески и нестандартно подойти к конкурсному заданию и обратить на себя внимание зрителей.
Онлайн-соревнование для вокалистов в возрасте от 15 до 18 лет со всей страны проходил на сайте творческого проекта «Поколение М». Участникам требовалось загрузить аудио- или видеозапись своего выступления. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении.
«Я очень люблю музыку и все, что с ней связано. Создала свою рок-группу „Особое поручение“, сама играю на барабанах, клавишных. Конкурсную песню „Feeling good“ мы с ребятами не раз исполняли на „квартирниках“ в Доме печати. Видела, как она откликается зрителям, поэтому именно ее загрузила на сайт „Поколения М“. Было волнительно ждать итоги конкурса, тем более участвовала впервые. Спасибо всем, кто оценил мою работу! В будущем хочу связать свою жизнь с музыкой и театром, чтобы продолжать радовать поклонников своим творчеством», — рассказала Екатерина Шадрина.
«Тюменские ребята очень активно участвуют в проекте „Поколение М“. И как результат — каждый год входят в число призеров по различным номинациям. Например, в прошлом году наш вокальный коллектив VIVA из Боровской детской школы искусств „Фантазия“ в конкурсе „Студия Полина Гагарина“ взял серебро. Я искренне рада, что наша цифровая платформа помогает талантливым детям заявить о себе на всю страну, учиться у мастеров-наставников и становится частью большого благотворительного движения. Уверена, что в новом сезоне, который уже стартовал, победителей из нашего региона будет еще больше. Можно уже заходить на сайт, смотреть обучающие мастер-классы и загружать работы по любому из предложенных направлений», — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.