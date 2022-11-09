Рок-вокалистка из Тюмени завоевала приз зрительских симпатий в федеральном конкурсе

Из сотен участников конкурса наибольшую активность от зрителей получила работа тюменской вокалистки, которая на английском языке исполнила свою любимую джазовую композицию «Feeling good». Екатерина (творческий псевдоним — «Октябрина») с 5 лет увлекается вокалом, закончила школу № 73 с углубленным изучением предметов искусств по классу скрипки и фортепьяно, занималась в студии «Музыкальный трамплин» в дворце творчества и спорта «Пионер». Сейчас Екатерина — воспитанница театральной студии при Тюменском драматическом театре. Все это позволило девушке творчески и нестандартно подойти к конкурсному заданию и обратить на себя внимание зрителей.