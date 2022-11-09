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Рок-вокалистка из Тюмени завоевала приз зрительских симпатий в федеральном конкурсе

9 ноября 07:15
Фото: МТС
17-летняя Екатерина Шадрина из Тюмени завоевала призовое место в творческом конкурсе образовательного проекта МТС «Поколение М». Школьница взяла приз зрительских симпатий вокального направления, наставником которого выступила Полина Гагарина.

Из сотен участников конкурса наибольшую активность от зрителей получила работа тюменской вокалистки, которая на английском языке исполнила свою любимую джазовую композицию «Feeling good». Екатерина (творческий псевдоним — «Октябрина») с 5 лет увлекается вокалом, закончила школу № 73 с углубленным изучением предметов искусств по классу скрипки и фортепьяно, занималась в студии «Музыкальный трамплин» в дворце творчества и спорта «Пионер». Сейчас Екатерина — воспитанница театральной студии при Тюменском драматическом театре. Все это позволило девушке творчески и нестандартно подойти к конкурсному заданию и обратить на себя внимание зрителей.

Онлайн-соревнование для вокалистов в возрасте от 15 до 18 лет со всей страны проходил на сайте творческого проекта «Поколение М». Участникам требовалось загрузить аудио- или видеозапись своего выступления. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении.

«Я очень люблю музыку и все, что с ней связано. Создала свою рок-группу „Особое поручение“, сама играю на барабанах, клавишных.  Конкурсную песню „Feeling good“ мы с ребятами не раз исполняли на „квартирниках“ в Доме печати. Видела, как она откликается зрителям, поэтому именно ее загрузила на сайт „Поколения М“. Было волнительно ждать итоги конкурса, тем более участвовала впервые. Спасибо   всем, кто оценил мою работу! В будущем хочу связать свою жизнь с музыкой и театром, чтобы продолжать радовать поклонников своим творчеством», — рассказала Екатерина Шадрина.
«Тюменские ребята очень активно участвуют в проекте „Поколение М“. И как результат — каждый год входят в число призеров по различным номинациям. Например, в прошлом году наш вокальный коллектив VIVA из Боровской детской школы искусств „Фантазия“ в конкурсе „Студия Полина Гагарина“ взял серебро. Я искренне рада, что наша цифровая платформа помогает талантливым детям заявить о себе на всю страну, учиться у мастеров-наставников и становится частью большого благотворительного движения. Уверена, что в новом сезоне, который уже стартовал, победителей из нашего региона будет еще больше. Можно уже заходить на сайт, смотреть обучающие мастер-классы и загружать работы по любому из предложенных направлений», — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

 

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