Под Тюменью произошла массовая авария с участием автобуса

Пострадавших нет, но движение на данном участке дороги частично ограничено, организован реверс. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, в автомобиль Great Wall отлетело отпавшее у рейсового автобуса колесо. Из-за полученных повреждений водитель легковушки резко затормозил, ехавший следом за ним водитель Kia тоже. Однако водитель мусоровоза не сумел остановить грузовик и врезался в Kia.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменских дорогах за минувшие выходные дни произошло более десятка аварий. В трех из них погибли пять человек.