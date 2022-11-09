Под Тюменью произошла массовая авария с участием автобуса

По предварительным данным, в автомобиль Great Wall отлетело отпавшее у рейсового автобуса колесо. Из-за полученных повреждений водитель легковушки резко затормозил, ехавший следом за ним водитель Kia тоже. Однако водитель мусоровоза не сумел остановить грузовик и врезался в Kia.