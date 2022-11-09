nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Тюменью произошла массовая авария с участием автобуса

9 ноября 04:28
Фото: 1MI
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на четвертом километре автодороги Ялуторовск – Ярково. Здесь столкнулись мусоровоз, автобус и два легковых автомобиля.
Сюжет
Тюмень

Пострадавших нет, но движение на данном участке дороги частично ограничено, организован реверс. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, в автомобиль Great Wall отлетело отпавшее у рейсового автобуса колесо. Из-за полученных повреждений водитель легковушки резко затормозил, ехавший следом за ним водитель Kia тоже. Однако водитель мусоровоза не сумел остановить грузовик и врезался в Kia.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменских дорогах за минувшие выходные дни произошло более десятка аварий. В трех из них погибли пять человек.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#ДТП#ГИБДД#Аварии#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25