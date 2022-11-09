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Под Тюменью из-за пьяного водителя в ДТП пострадали 5 человек

9 ноября 12:48
Фото: ГИБДД
Пресс-служба ГИБДД сообщила подробности ДТП, которое произошло недалеко от Тюмени. На 28-м километре трассы Богандинский - Червишево - Чаплык столкнулись Lada седьмой и десятой модели. Водитель одной из машин был сильно пьян, его автомобиль вылетел в кювет.

Алкотестер показал 1,41 мг. Инцидент произошел 9 ноября около 14:30.

«5 человек, в том числе 4-летний ребёнок, пострадали в ДТП на 28-м километре автодороги Богандинский - Червишево - Чаплык. Здесь столкнулись ВАЗ2107 и ВАЗ2110, один из автомобилей выехал на встречную полосу. 24-летний водитель «семерки» пьян», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее тюменца уже задерживали пьяным, ему грозит уголовная ответственность.

Сегодня стало известно, что в больнице Тюмени скончался работник СТО. Его сбила машина.

#Александр Мязин#Авария#ДПС#Безопасность на дорогах#Тюменский район
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