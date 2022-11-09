Опубликованы правила приема в Тюменский госуниверситет

Основные изменения в правилах касаются того, что теперь абитуриент, поступающий в бакалавриат/специалитет, сможет выбрать максимум пять направлений подготовки. При этом он может одновременно подать два заявления – на бюджетную и платную основу. В каждом абитуриент указывает приоритеты, по которым и будет осуществляться зачисление.
Подробнее с правилами приема на все уровни и формы обучения можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии.
Напомним, что в 2023-24 уч. году в ТюмГУ на бюджетной основе смогут поступить 2239 человек, из них 1515 – на направления бакалавриата и специалитета, и 724 – в магистратуру.
В филиалы вуза в Тобольске и Ишиме распределено 501 бюджетное место.