Опубликованы правила приема в Тюменский госуниверситет

Основные изменения в правилах касаются того, что теперь абитуриент, поступающий в бакалавриат/специалитет, сможет выбрать максимум пять направлений подготовки. При этом он может одновременно подать два заявления – на бюджетную и платную основу. В каждом абитуриент указывает приоритеты, по которым и будет осуществляться зачисление.