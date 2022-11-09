nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опубликованы правила приема в Тюменский госуниверситет

9 ноября 10:29
Фото: ТюмГУ
В 2023 году приемная кампания в ТюмГУ стартует 20 июня.

Основные изменения в правилах касаются того, что теперь абитуриент, поступающий в бакалавриат/специалитет, сможет выбрать максимум пять направлений подготовки. При этом он может одновременно подать два заявления – на бюджетную и платную основу. В каждом абитуриент указывает приоритеты, по которым и будет осуществляться зачисление.

Подробнее с правилами приема на все уровни и формы обучения можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии.

Напомним, что в 2023-24 уч. году в ТюмГУ на бюджетной основе смогут поступить 2239 человек, из них 1515 – на направления бакалавриата и специалитета, и 724 – в магистратуру.

В филиалы вуза в Тобольске и Ишиме распределено 501 бюджетное место.

Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25