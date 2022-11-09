nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ольга Тренина стала директором городского департамента образования

9 ноября 09:39
Фото: 1MI

У городского департамента образования новый директор

В департаменте образования города Тюмени произошли кадровые изменения. Со вчерашнего дня Ольга Тренина стала директором ведомства. Распоряжение было подписано главой города Русланом Кухаруком.

В пресс-службе городской администрации сообщают, что трудовой стаж Ольги Трениной составляет 29 лет 3 месяца. Что касается стажа муниципальной службы, то он составляет 10 лет 8 месяцев.

«У Ольги Владимировны высшее образование. В 1993 году она окончила Тюменский государственный университет по специальности „Математика“. С 2000 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в тюменской школе № 26», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Также она была директором тюменской школы № 43.

С 2012 года Ольга Тренина была председателем комитета дошкольного и общего образования департамента образования администрации города, а спустя 5 лет стала заместителем директора департамента.

В Тюмени назначен исполняющий обязанности директора департамента образования
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что Ольга Тренина была назначена исполняющей обязанности директора департамента образования. Назначение прошло после того, как Дина Горковец заняла пост директора областного департамента образования.

#Новости тюмени#Губернатор#Глава города#Глава района#Глава муниципального образования#Заместитель главы#Россия#Назначения#Назначение#Новые назначения#Мелиса Учунджю
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25