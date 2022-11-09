Ольга Тренина стала директором городского департамента образования

В пресс-службе городской администрации сообщают, что трудовой стаж Ольги Трениной составляет 29 лет 3 месяца. Что касается стажа муниципальной службы, то он составляет 10 лет 8 месяцев.
«У Ольги Владимировны высшее образование. В 1993 году она окончила Тюменский государственный университет по специальности „Математика“. С 2000 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в тюменской школе № 26», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Также она была директором тюменской школы № 43.
С 2012 года Ольга Тренина была председателем комитета дошкольного и общего образования департамента образования администрации города, а спустя 5 лет стала заместителем директора департамента.
Ранее «Наш город» писал о том, что Ольга Тренина была назначена исполняющей обязанности директора департамента образования. Назначение прошло после того, как Дина Горковец заняла пост директора областного департамента образования.