Около Тюмени в местной школе появились тараканы

В школе под Тюменью завелись тараканы

Инцидент с тараканами произошел в селе Луговое недалеко от областной столицы. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», насекомые ползали в классах и в столовой. На ситуацию отреагировали представители администрации Тюменского района.