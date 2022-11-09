Около Тюмени в местной школе появились тараканы

«В тюменском районе в селе Луговое школу атаковали тараканы, они и в классах и в столовой и даже в тарелке у ребенка попался. У директора только отговорки, тараканов травили на каникулах», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
Данный инцидент подтвердили в местной администрации.
«Действительно, эта проблема появилась в школе. В минувшие выходные все помещения протравили. Нужно некоторое время, чтобы насекомые погибли», - сообщили представители администрации Тюменского района 9 ноября.
При необходимости дезинсекцию повторят.
На этой неделе «Наш город» сообщал, что в жилом доме на улице Фрунзе, 6, поселились тараканы, мыши и комары.