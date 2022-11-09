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Около Тюмени в местной школе появились тараканы

9 ноября 11:49
Фото: 1MI

В школе под Тюменью завелись тараканы

Инцидент с тараканами произошел в селе Луговое недалеко от областной столицы. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», насекомые ползали в классах и в столовой. На ситуацию отреагировали представители администрации Тюменского района.
«В тюменском районе в селе Луговое школу атаковали тараканы, они и в классах и в столовой и даже в тарелке у ребенка попался. У директора только отговорки, тараканов травили на каникулах», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

Данный инцидент подтвердили в местной администрации.

«Действительно, эта проблема появилась в школе. В минувшие выходные все помещения протравили. Нужно некоторое время, чтобы насекомые погибли», - сообщили представители администрации Тюменского района 9 ноября.

При необходимости дезинсекцию повторят.

На этой неделе «Наш город» сообщал, что в жилом доме на улице Фрунзе, 6, поселились тараканы, мыши и комары.

#Александр Мязин#Школы#Обучение#Тараканы#Насекомые#Администрация Тюменского района
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