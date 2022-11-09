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Охрана тюменских ведомств обойдется в 59 млн рублей

9 ноября 08:25
Фото: 1MI
Правительство Тюменской области.

59 млн рублей потратят на охрану правительственных зданий в Тюмени

На портале Госзакупок разместили лот на оказание охранных услуг. Согласно нему, тюменские власти наймут охрану правительственных зданий в Тюмени за 59,5 млн рублей.

Охрана требуется сразу в 8 зданий. Необходима военизированная охрана с использованием боевого ручного стрелкового оружия. 

  • ул. Республики, 24 - 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. Круглосуточный режим. Здесь располагаются департамент инвестполитики, комитет по делам национальностей, управление госзакупок и другие ведомства.
  • ул. Первомайская, 34/1 - 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. Круглосуточный режим. Здесь располагаются Госжилинспекция, департамент физкультуры и спорта, департамент лесного комплекса и другие ведомства.
  • ул. Советская, 61 - 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. Круглосуточный режим. Здесь располагаются департамент недропользования и экологии, департамент потребрынка и туризма, общественная палата Тюменской области и другие ведомства.
  • ул. Сакко, 17 - 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. Круглосуточный режим. Здесь располагаются департамент финансов, областной департамент экономики, совет муниципальных образований Тюменской области.
Ул. Республики, 24.Ул. Республики, 24.
Ул. Первомайская, 34/1.Ул. Первомайская, 34/1.
Ул. Советская, 61.Ул. Советская, 61.
Ул. Сакко, 17.Ул. Сакко, 17.
Ул. Республики, 24.
Фото: 2gis
  • ул. Малыгина, 48 - 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. Круглосуточный режим. Здесь располагается департамент здравоохранения Тюменской области.
  • ул. Володарского, 45 - 5 постов круглосуточно, 2 поста в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера. Это здание правительства Тюменской области. Здесь же находится департамент по общественным связям.
  • ул. Свердлова, 5 корп.1 - 1 пост в круглосуточном режиме. Здесь располагается департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
  • ул. Водопроводная, 35 - 1 пост в круглосуточном режиме. Здесь располагается департамент культуры Тюменской области.

В документах к закупке указано, наем охранников осуществляется на 2023 год. Специалисты должны приступить к охране зданий в полночь 1 января 2023 года. Срок охраны закончится 31 декабря того же года.

К охране допустят только тех, кто прошел психологический отбор и профессиональную подготовку, владеет боевыми приемами борьбы, имеет служебное удостоверение. Сотрудники обязаны знать расположение помещений в охраняемом здании, их уязвимые места, пути эвакуации при пожаре и другие детали.

Каждому постовому на период работы должны выдать боевое ручное стрелковое оружие, одни наручники, один баллончик слезоточивого газа, одну резиновую палку, один комплект для защиты, состоящий из шлема и бронежилета.

Все охранники будут выполнять свою работу в форменной одежде единого образца с логотипом.

Заказчиком в этой закупке выступает ГБУ ТО «Управление эксплуатации зданий» УД ПТО». Источник финансирования — субсидии из бюджета Тюменской области.

#Анна Доронина#Общество#Правительство Тюменской области#Новости#Тюменская область#Охранные системы#Госзакупки#Охрана#Оружие#Бюджет Тюменской области
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