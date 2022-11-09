Охрана тюменских ведомств обойдется в 59 млн рублей

Охрана требуется сразу в 8 зданий. Необходима военизированная охрана с использованием боевого ручного стрелкового оружия.
В документах к закупке указано, наем охранников осуществляется на 2023 год. Специалисты должны приступить к охране зданий в полночь 1 января 2023 года. Срок охраны закончится 31 декабря того же года.
К охране допустят только тех, кто прошел психологический отбор и профессиональную подготовку, владеет боевыми приемами борьбы, имеет служебное удостоверение. Сотрудники обязаны знать расположение помещений в охраняемом здании, их уязвимые места, пути эвакуации при пожаре и другие детали.
Каждому постовому на период работы должны выдать боевое ручное стрелковое оружие, одни наручники, один баллончик слезоточивого газа, одну резиновую палку, один комплект для защиты, состоящий из шлема и бронежилета.
Все охранники будут выполнять свою работу в форменной одежде единого образца с логотипом.
Заказчиком в этой закупке выступает ГБУ ТО «Управление эксплуатации зданий» УД ПТО». Источник финансирования — субсидии из бюджета Тюменской области.