Новогодний отдых за границей обойдется тюменцам в сотни тысяч рублей

Популярные туристические страны предлагают горящие туры на новогодние праздники. Такие, например, как Турция, Египет или ОАЭ. Но часть горожан предпочтет отдых не у моря, а путешествие по городам России или активный отдых в горах. Но стоит помнить, что под Новый год цены на путевки сильно вырастают в цене.