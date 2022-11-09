Новогодний отдых за границей обойдется тюменцам в сотни тысяч рублей

Популярные туристические страны предлагают горящие туры на новогодние праздники. Такие, например, как Турция, Египет или ОАЭ. Но часть горожан предпочтет отдых не у моря, а путешествие по городам России или активный отдых в горах. Но стоит помнить, что под Новый год цены на путевки сильно вырастают в цене.
Среди тюменцев пользуются спросом туры в Москву, Санкт-Петербург, Карелию, по Золотому кольцу. Туроператор «Континент» предлагает программу на все новогодние праздники с 31 декабря по 6 января — «Новогодний парадиз».
За 29 тысяч рублей на человека туриста ждет автобусная экскурсия в Кронштадт, экскурсия в Гатчину, автобусная иммерсивная экскурсия, обзорная экскурсия по городу, поездка в Петергоф, Исаакиевский собор, Эрмитаж. В стоимость путевки входит проживание в гостинице, завтраки по программе со второго дня тура, услуги экскурсовода, транспорт.
«В Москву можно отправиться по новогодней программе „Новогодний сюжет“. За 19 тысяч рублей с человека предлагаем тур с 31 декабря по 3 января. В рамках путевки можно побывать на автобусно-пешеходной прогулке по парку Зарядье, на обзорной экскурсии по праздничной Москве, полюбоваться Красной площадью, съездить на экскурсию в Мосфильм», — рассказали в одной из турфирм.
Есть и более интересные туры. Например, путешествие по Санкт-Петербургу и Карелии в одном туре. Поездка на 4 ночи обойдется в 34 тысячи рублей с человека. Сюда включены экскурсии по Санкт-Петербургу, а также экскурсии в городе Сортавала, по горному парку «Рускеала», обзорная экскурсия по Петрозаводску.
К сожалению, дешево слетать за границу на Новый год у тюменцев не получится. Цены на зарубежные путевки начинаются от 100 тысяч рублей. Но российские туроператоры предлагают бюджетные туры по России. Их цена начинается от 10 500 рублей за человека.
Но самым бюджетным отдыхом будут предложения в регионе. Тюмень - термальная столица, и этим можно воспользоваться. Многие базы отдыха предлагают свои новогодние программы. Но свободные места разбирают очень быстро.
Если хочется увидеть другие города, но не сильно тратиться, можно отправиться на Алтай за 20 тысяч рублей на двоих за 8 ночей. Однако перелет и питание в цену не включены.
За 29 тысяч рублей на двоих можно отправиться на Байкал, за 30 тысяч рублей - в Хакасию на 8 ночей, за 50 тысяч рублей - в Великий Устюг на 8 ночей.
Можно подобрать программу и для путешествия с детьми.
Заграничные направления тоже достаточно популярны. Но улететь из Тюмени у местных жителей не получится.
"Из Тюмени в Турцию полетной программы уже нет, можно улететь из Екатеринбурга или Москвы. Такая же ситуация с Египтом", - поделились с "Нашим Городом" в турфирме Travel Tour.
Если дополнительная поездка из Тюмени в Екатеринбург - не проблема, то можно выбрать подходящее направление. Но под Новый год цены на туры сильно подскочили в цене.
Например, путешествие в Дубаи с 31 декабря на 6 ночей обойдется в 123 тысячи рублей на двух взрослых. Питание в стоимость не включено.
Турция будет стоить так же, но количество дней больше - 125 тысяч рублей за двоих на 10 ночей без питания. Прилет назначен на 31 декабря.
Цены на туры в Египет стоят на порядок больше - 165 тысяч рублей за 7 ночей в Хургаде с системой "все включено".
В Индию можно улететь на Новый год вдвоем за 180,5 тысяч рублей. В путевку включены перелет, проживание в однозвездочном отеле на 8 ночей и завтраки.
Для любителей роскоши - Мальдивы. За двух взрослых и 6 ночей на острове Расду придется выложить почти 378 тысяч рублей. В стоимость включены завтраки.
Желающие также могут на новогодних праздниках отдохнуть во Вьетнаме, Индонезии, на Кубе, в Тунисе, на Сейшелах, Шри-Ланке, в Таиланде.