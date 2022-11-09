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На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ

9 ноября 12:25
Фото: 1MI
ГАУ ЦСП большую часть закупок проводил у единственного поставщика. По данным «Делового квартала», «Центром спортивной подготовки» заинтересовались в антимонопольном ведомстве после анализа данных из РУ ФСБ по Тюменской области.

В УФАС провели исследование работы ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки». Выяснилось, что перечень оснований для закупки у единственного поставщика охватил почти все закупки в период с 2019 по 2021 год.

«ЦСП закупался неконкурентным способом в среднем в 90% случаях. В ФАС отмечают, что это приводит к дискриминации других участников рынка», - сообщает издание «Деловой квартал».

Стоит отметить, что организация занимается подготовкой тюменских спортсменов, обеспечением сборных команд.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюменской области прошли соревнования по спортивной аэробике. Последние 2 года эти мероприятия не проводились.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Суды#Тюменское УФАС России#Тюменское УФАС
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