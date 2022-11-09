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На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки

9 ноября 10:09
Фото: Городская администрация

В Тюмени на пешеходных переходах появилась проекционная разметка

В Тюмени появилась инновационная дорожная разметка. Ее установили на трех пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проекционную разметку установили на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах Советской, 20, Луначарского, 2 и на пересечении Молодежной — Пышминской.

В ведомстве подчеркивают, что световая разметка создана не с целью замены существующей, а только для того, чтобы дублировать ее в вечернее и ночное время.

Одной из причин установки разметки на этих переходах стало то, что в прошлом году там происходило большее количество несчастных случаев, наездов на пешеходов.

«Руководство городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта решили добавить дорожное оборудование на проблемных участках города», — комментируют в пресс-службе администрации Тюмени.

Искусственную неровность на перекрестке улиц Молодежной — Пышминской установили для дополнительной безопасности. В этих же целях изменили место зебры по улице Советской. Теперь она сдвинулась на 5 метров в сторону улицы Дзержинского.

Проекционные переходы заметны при любых погодных условиях. Неважно: снег, дождь, грязь. Разметку видно с расстояния более 150 метров», — добавляют в ведомстве.
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Ранее «Наш город» писал о том, что первая проекционная «зебра» появилась на улице Парфенова в Тюмени. В других городах России уже были опробован подобные маркировки на дороге. Пешеходные переходы с проекционными «зебрами» хорошо себя зарекомендовали.

#Мелиса Учунджю#ДПС#Авария#Новости тюмени#Губернатор#Россия#Пешеходный переход#Подземный переход#Надземный пешеходный переход
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