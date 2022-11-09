Молодой тюменец участвует в популярных кулачных боях и работает спасателем

Кулачные поединки набирают популярность в РФ. На данный момент у Ивана появилась цель – забрать пояс в тяжелой категории. Он участвует в лиге «Hardcore Fighting», на счету тюменца четыре победы и одно поражение.
«Входя в пожар, в непригодную для дыхания среду, я не знаю, то может произойти. У меня за спиной личный состав. В кулачных боях нужен очень сильный характер», - отметил Иван Смирнов.
Стоит отметить, что на ринге тюменец получил прозвище «Огнеборец».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские военные прошли курсы выживания в зимных условиях.