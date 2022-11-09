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Молодой тюменец участвует в популярных кулачных боях и работает спасателем

9 ноября 11:03
Фото: 1MI
Пожарный из Ишима участвует в кулачных боях и посвящает победы дочке и жене, сообщает «Мегатюмень». Ивану Смирнову 24 года. Он работает спасателем и борется с соперниками на ринге.
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Тюмень

Кулачные поединки набирают популярность в РФ. На данный момент у Ивана появилась цель – забрать пояс в тяжелой категории. Он участвует в лиге «Hardcore Fighting», на счету тюменца четыре победы и одно поражение.

«Входя в пожар, в непригодную для дыхания среду, я не знаю, то может произойти. У меня за спиной личный состав. В кулачных боях нужен очень сильный характер», - отметил Иван Смирнов.

Стоит отметить, что на ринге тюменец получил прозвище «Огнеборец».

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