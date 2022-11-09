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Мобилизованным тюменцам не хватает дождевиков и медикаментов

9 ноября 04:56
Фото: Путевка в Жизнь Фонд Тюмень
Тюменские бойцы первой позиционной роты, первого инженерно-саперного батальона, призванные в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, просят о помощи.
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Тюмень

Военные сообщают о дефиците складных ножей, дождевиков, карабинов, аптечной присыпки и газовых горелок. С просьбой помочь военные обратились в фонд «Путевка в жизнь». Ранее ребятам неравнодушные тюменцы отправляли медикаменты, теплую одежду, фонарики и продукты.

«Наш Город» писал, что в конце октября губернатор Тюменской области Александр Моор поручил организовать проверку в батальоне «Ермак» после полученных жалоб от военных. С визитом в подразделение был направлен представитель региона. Проверка показала, что мобилизованные тюменцы обеспечены всем необходимым.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Тюмень#Тюменская область#Военнослужащие#Армия#Помощь
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