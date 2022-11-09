Мобилизованным тюменцам не хватает дождевиков и медикаментов

«Наш Город» писал, что в конце октября губернатор Тюменской области Александр Моор поручил организовать проверку в батальоне «Ермак» после полученных жалоб от военных. С визитом в подразделение был направлен представитель региона. Проверка показала, что мобилизованные тюменцы обеспечены всем необходимым.