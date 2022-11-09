Какие вещи закупили для мобилизованных за счет областного бюджета

По его словам, сориентировать по точному количеству передаваемого снаряжения в подразделения он не может.
«Чтобы был понятен объем, скажу одно: погрузка заняла два дня. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники», — перечислил собранные вещи губернатор области.
Александр Моор отметил, что снаряжение приобрели за за счет средств областного бюджета.
Также он добавил, что закупка тех или иных вещей осуществляется согласно запросам мобилизованных тюменцев.
Ранее «Наш город» писал о том, что призванные в рамках частичной мобилизации тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» за помощью. Военнослужащие сообщили о нехватке медикаментов, продуктов, строительных материалов и инструментов.