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Какие вещи закупили для мобилизованных за счет областного бюджета

9 ноября 07:27
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Власти рассказали, какие вещи закупили для мобилизованных

Мобилизованным тюменцам отправляют новую партию оборудования и амуниции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, сориентировать по точному количеству передаваемого снаряжения в подразделения он не может.

«Чтобы был понятен объем, скажу одно: погрузка заняла два дня. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники», — перечислил собранные вещи губернатор области.

Александр Моор отметил, что снаряжение приобрели за за счет средств областного бюджета.

Фото: телеграм-канал Александра Моора

Также он добавил, что закупка тех или иных вещей осуществляется согласно запросам мобилизованных тюменцев.

Ранее «Наш город» писал о том, что призванные в рамках частичной мобилизации тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» за помощью. Военнослужащие сообщили о нехватке медикаментов,  продуктов, строительных материалов и инструментов.

#Новости тюмени#Губернатор#Россия#Выплаты#Военнослужащие#Жалобы#Мелиса Учунджю
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