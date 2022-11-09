Художников со всей страны приглашают принять участие в Тюменском арт-маркете

Заявки принимаются до 20 ноября. Авторы, которые пройдут кураторский отбор, представят свои работы на маркете 10 и 11 декабря 2022.
Портфолио и заявку можно отправить на почту: [email protected].
Для участия в проекте необходимо предоставить:
Более подробно познакомиться с «Артчоусом» можно на сайте проекта.
Впервые маркет современного искусства «Артчоус» прошел в Тюмени зимой 2022 года. За два года его участниками стали 66 авторов, у которых ценители искусства купили работы более чем на 300 тысяч рублей. В 2022 году «Артчоус» уже традиционно пройдет в «Конторе пароходства» в декабре. В программе, кроме маркета, воркшопы и лекции об искусстве. Вход для посетителей бесплатный.
Отметим, в Тюменкой области с 2019 года реализуется программа развития культуры в регионе. Ее цель — повышение культурно-просветительской деятельности населения, развитие и сохранение культурных направлений, создание условий для дополнительного образования детей.