Художников со всей страны приглашают принять участие в Тюменском арт-маркете

Впервые маркет современного искусства «Артчоус» прошел в Тюмени зимой 2022 года. За два года его участниками стали 66 авторов, у которых ценители искусства купили работы более чем на 300 тысяч рублей. В 2022 году «Артчоус» уже традиционно пройдет в «Конторе пароходства» в декабре. В программе, кроме маркета, воркшопы и лекции об искусстве. Вход для посетителей бесплатный.