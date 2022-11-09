Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами

Всё это время тюменцы проходили обучение. На полигоне ТВВИКУ проходило боевое слаживание бойцов.
«С военнослужащими отправляют гуманитарный груз: одежду, снаряжение, провизию и даже книги и периодику», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
Солдатам подарили памятные знаки в виде монет. На аверсе есть надпись «Вернись домой с победой!».
«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило - если человек берёт что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть», - отметил Александр Моор.
Сегодня «Наш город» сообщал, что тюменские военные прошли курсы выживания в холодной воде и зимних условиях.