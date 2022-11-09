Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами

Информцентр правительства Тюменской области сообщил о тайной отправке мобилизованных

В Тюмени проводили военных, призванных в рамках частичной мобилизации. По данными информцентра правительства Тюменской области, они прибудут на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения СВО.