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Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами

9 ноября 18:10
Фото: 1MI

Информцентр правительства Тюменской области сообщил о тайной отправке мобилизованных

В Тюмени проводили военных, призванных в рамках частичной мобилизации. По данными информцентра правительства Тюменской области, они прибудут на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения СВО.

Всё это время тюменцы проходили обучение. На полигоне ТВВИКУ проходило боевое слаживание бойцов.

«С военнослужащими отправляют гуманитарный груз: одежду, снаряжение, провизию и даже книги и периодику», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

Солдатам подарили памятные знаки в виде монет. На аверсе есть надпись «Вернись домой с победой!».

«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило - если человек берёт что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть», - отметил Александр Моор.

Сегодня «Наш город» сообщал, что тюменские военные прошли курсы выживания в холодной воде и зимних условиях.

 

#Александр Мязин#Новости тюмени#Военнослужащие#Армия#Военный полигон#Обучение
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