Эко-косметичка: заботимся о красоте без ущерба для природы

Экологический образ жизни давно перестал быть узким трендом для избранных — сегодня в его пользу делают выбор все большее число наших соотечественников. Интересно исследование, проведенное холдингом «Ромир» летом нынешнего года. Оно показало, что почти половина россиян готова сократить количество одноразовых вещей в быту. А каждый пятый опрошенный согласен покупать меньше новых вещей, практикуя осознанное потребление. В идеале это стремление должно затрагивать все области жизни, включая уход за собой. При этом заботиться о красоте без ущерба для природы проще, чем кажется. Достаточно придерживаться несколько основных моментов.