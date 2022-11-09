Эко-косметичка: заботимся о красоте без ущерба для природы

Экологический образ жизни давно перестал быть узким трендом для избранных — сегодня в его пользу делают выбор все большее число наших соотечественников. Интересно исследование, проведенное холдингом «Ромир» летом нынешнего года. Оно показало, что почти половина россиян готова сократить количество одноразовых вещей в быту. А каждый пятый опрошенный согласен покупать меньше новых вещей, практикуя осознанное потребление. В идеале это стремление должно затрагивать все области жизни, включая уход за собой. При этом заботиться о красоте без ущерба для природы проще, чем кажется. Достаточно придерживаться несколько основных моментов.
Покупать меньше
Попасть на маркетинговые уловки проще простого. В итоге полка в ванной оказывается полна ненужных, по сути, косметических средств. Конечно, иногда бывает действительно выгодно купить два тюбика и получить еще один в подарок. Но, только в том случае, если пользоваться всем приобретенным. В противном случае большинство косметики отправится в мусорку после окончания срока годности.
Выбрать десять баночек в экофрендли-упаковке или парочку обычных средств, которые будут использоваться до капли? С экологической точки зрения более предпочтителен второй вариант.
Делать ставку на многофункциональность
Универсальные средства можно найти как среди ухаживающих, так и среди декоративных. Например, некоторые производители выпускают защиту от солнца, которая может исполнять ряд других функций: увлажнять и даже омолаживать кожу. А те же румяна или бронзер можно использовать в качестве теней или оттеночного средства для губ, нанося их на бальзам.
Таким образом удается минизировать количество ненужных средств, а заодно и пластиковый след от упаковки.
Выбирать «зеленые» бренды
Марки, которые по-настоящему заботятся о природе, обычно стремятся донести свою позицию до покупателя. Однако, терять бдительность не стоит, ведь порой бьюти-продукты со словами «Organic» или «Natural» на упаковке действительно такими не являются. Таким образом недобросовестные производители, спекулируя на теме экологии, прибегают к гринвошингу. Главным ориентиром для покупателя является наличие сертификатов и проверенная экомаркировка. Разобраться в них поможет интернет или специальные мобильные приложения, например, EcoLabel Guide.
Также имеет смысл обратить внимание на состав. При производстве органической косметики используются нетоксичные ингредиенты, получаемые из восполнимых природных источников. Такие средства не тестируются на животных, и даже их упаковки выпускаются с минимальным вредом для окружающей среды.
В последние годы бренды переходят на перерабатываемый пластик и отказываются от многокомпонентных упаковочных материалов. Однозначно, позиция, заслуживающая того, чтоб ее поддержали рублем.
Как отмечают в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ТЭО», разобраться в том, перерабатывается ли упаковка, довольно просто: «Как правило, на пластик нанесена маркировка, по которой можно судить о том, пригоден ли данный полимер для ресайклинга или нет. Чаще всего это цифры 01 (PET) и 02 (HDPE) в символе-треугольнике. Такой пластик в России перерабатывают. Все это сортируется на ленте мусоросортировочного предприятия и в дальнейшем попадает на переработку. И, конечно, вторую жизнь может обрести стекло и бумага».
Отказаться от одноразового
Ватные диски и палочки, предметы интимной гигиены, одноразовые бритвенные станки и зубные щетки — все это очень облегчает повседневную жизнь и в то же время ухудшает экологическую обстановку.
«Безусловно, одноразовые вещи иногда бывают удобнее в быту, но только представьте, какое их количество выбрасывается ежедневно? А разлагается все это в естественной среде очень долго, — комментируют специалисты ООО „ТЭО“, — к примеру, влажные салфетки не имеют ничего общего с тканевыми. В их составе пластик, который со временем распадается на микроскопические частицы. Одноразовые бритвенные станки, несмотря на то что состоят из пластика, также не будут переработаны. Вытаскивать из них металлические лезвия очень сложно».
Что использовать в качестве альтернативы? Многоразовые предметы. Например, те же ватные палочки можно найти не с пластиковым центром, а с бамбуковым. Да, они стоят дороже, нежели привычные, но зато являются более экологичными. Салфетки легко заменить обычным дезинфицирующим гелем, перекисью водорода, или небольшим полотенцем из натуральной ткани. Ватные диски проигрывают тканевым, которые можно использовать сотни раз. Кроме того, жидкие средства типа тоника и лосьона легко распределяются по коже кончиками пальцев. Да и натуральные зубные щетки типа бамбуковых или деревянных сегодня можно найти практически в любом супермаркете.
Таким образом напрашивается вывод, что наиболее экологично будет подобрать для себя минималистичный набор многофункциональной косметики в перерабатываемой упаковке. Но, даже если такого результата удастся добиться не сразу, небольшие шаги тоже будут полезны.