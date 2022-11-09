Чаще всего жители Тюменской области тратят маткапитал на улучшение жилищных условий

В ведомстве «Нашему городу» рассказали, что больше всего людей интересует улучшение жилищных условий. Нам пояснили, что 55,29% родителей от общего числа обратились именно за этими целями, что составило 4 324, 28 млн. рублей.
Второе по значимости для россиян пособие — ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет. За назначением этой выплаты в 2022 году обратились 26,66% семей, что составило 319,33 тыс. рублей.
Также людей интересует использование материнского капитала с цель образования детей. 18,05% направили средства на детское обучение, что составило 159,93 тыс. рублей.
Теперь средства материнского капитал можно использовать как оплату частных детских садов, кружков, секций. также родитель вправе оплатить обучение у репетитора и воспользоваться услугами агентств, которые ухаживают за детьми.
Напомним, мы писали о том, как в Тюмени с помощью материнского капитала оплатить частное образование. Для тюменских родителей доступны несколько форм подачи заявления: онлайн-обращение и личный прием в отделении ПФР или МФЦ.
«В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР», — сообщили в пресс-службе ПФР по Тюменской области.
Также «Наш город» писал о том, что теперь родители могут оплатить обучение своих детей и в частных школах. Условия и необходимые документы указывали в материале.