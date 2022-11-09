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Чаще всего жители Тюменской области тратят маткапитал на улучшение жилищных условий

9 ноября 08:42
Фото: 1MI

55,29% жителей Тюменской области потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

Сотрудники отделения ПФР по Тюменской области с начала 2022 года направили более 4 миллиардов рублей семьям, в распоряжении которых есть материнский капитал.

В ведомстве «Нашему городу» рассказали, что больше всего людей интересует улучшение жилищных условий. Нам пояснили, что 55,29% родителей от общего числа обратились именно за этими целями, что составило 4 324, 28 млн. рублей.

Второе по значимости для россиян пособие — ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет. За назначением этой выплаты в 2022 году обратились 26,66% семей, что составило 319,33 тыс. рублей.

Также людей интересует использование материнского капитала с цель образования детей. 18,05% направили средства на детское обучение, что составило 159,93 тыс. рублей.

Теперь средства материнского капитал можно использовать как оплату частных детских садов, кружков, секций. также родитель вправе оплатить обучение у репетитора и воспользоваться услугами агентств, которые ухаживают за детьми.

Напомним, мы писали о том, как в Тюмени с помощью материнского капитала оплатить частное образование. Для тюменских родителей доступны несколько форм подачи заявления: онлайн-обращение и личный прием в отделении ПФР или МФЦ.

Как в Тюмени с помощью материнского капитала оплатить частное образование
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«В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР», — сообщили в пресс-службе ПФР по Тюменской области.

Также «Наш город» писал о том, что теперь родители могут оплатить обучение своих детей и в частных школах. Условия и необходимые документы указывали в материале.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Россия#Выплаты#Пособия#Ежемесячное пособие#Материнский капитал#Региональный материнский капитал
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