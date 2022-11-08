Владислав Даванков: В Госдуме отклонили изменения к закону "О рекламе"

Создание единого оператора можно расценивать как попытку монополизации рекламного рынка. При этом вся рекламная отрасль была бы сосредоточена в руках одного частного игрока. Другим субъектам отрасли пришлось бы уйти с рынка. Такое мнение изложили рецензенты поправок в докладе «Минченко консалтинг». Принятие инициативы также сопряжено с рисками потерь для бюджета. Такие прогнозы дали эксперты из Московского госуниверситета и власти регионов.