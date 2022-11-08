Владислав Даванков: В Госдуме отклонили изменения к закону "О рекламе"

По итогам первого чтения законопроект получил много отрицательных отзывов. Второе чтение пройдет в ускоренном порядке, после чего будет поставлена точка в вопросе рассмотрения данной инициативы.
Автором поправок является представитель «Единой России» Артем Кирьянов, передают newizv.ru. Идея законопроекта состоит в создании в России единого рекламного оператора, который контролировал бы размещение электронной наружной рекламы и объявлений россиян на интернет-площадках. В качестве оператора должна была бы выступить частная компания. При этом она обладала бы правом без торгов заключать контракты на установку рекламных конструкций на срок тридцать лет.
Отметим, что предварительного обсуждения законопроекта при направлении в Госдуму не состоялось. Также не была получена оценка регулирующего воздействия. Все это является нарушениями процедуры. Однако несмотря на эти моменты, поправки все же были приняты в первом чтении.
Представители оппозиции в Госдуме также не поддержали проект о создании единого оператора. Свое принципиальное несогласие высказали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Руководители партийных комитетов поддержали своих коллег.
Оппонентами инициативы стали также Минэкономразвития и ФАС. Отрицательные отзывы представили и правительства регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Глава профильного комитета СФ РФ Андрей Кутепов также отстаивал позицию всех регионов.
Создание единого оператора можно расценивать как попытку монополизации рекламного рынка. При этом вся рекламная отрасль была бы сосредоточена в руках одного частного игрока. Другим субъектам отрасли пришлось бы уйти с рынка. Такое мнение изложили рецензенты поправок в докладе «Минченко консалтинг». Принятие инициативы также сопряжено с рисками потерь для бюджета. Такие прогнозы дали эксперты из Московского госуниверситета и власти регионов.
Рекламная отрасль консолидировалась в Союз операторов наружной рекламы, опасаясь, что сторонники поправок продавят инициативу на законодательном уровне. Однако в ходе первого чтения председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты будут делать все возможное, чтобы российский бизнес не пострадал.
По инициативе спикера Госдумы Володина 7 ноября Совет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить законопроект. Из этого можно заключить, что государство в лице Госдумы, Совфеда и правительства, руководствуясь здравым смыслом, приняло решение в интересах потребителей, предпринимателей и общества в целом.