В тюменской службе занятости рассказали, как найти работу молодым специалистам

Выпускник решил обратиться в Кадровый центр «Работа России». Консультанты центра составили для Никиты карьерный трек. Предполагалось, что сначала выпускник пройдет стажировку. А после получения опыта сможет уже не просто искать, а выбирать варианты работы. У молодого человека все сложилось намного проще. Руководство компании, в которой он стажировался, было настолько довольно молодым специалистом, что приняло его в свою команду.