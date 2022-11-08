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В тюменской службе занятости рассказали, как найти работу молодым специалистам

8 ноября 13:42
Фото: сайт правительства Тюменской области
В службу занятости Тюменской области часто за помощью с поиском работы обращаются выпускники вузов и колледжей. Дело в том, что работодатели ищут опытных специалистов, поэтому отказывают в трудоустройстве молодым специалистам. Что делать в такой ситуации, рассказали в региональном дептруда.

К примеру,  в Кадровый центр «Работа России» Тюменской области обратился Никита С.– выпускник Тюменского государственного университета по специальности экономист. Многие кадровые службы отклоняли резюме молодого человека с ответом — «нет соответствующего опыта». Самостоятельный поиск не принес результат. Как вспоминает юноша: «Либо я не подходил под вакансию, требовали опыт от 3 лет, либо мне не подходила работа».

Выпускник решил обратиться в Кадровый центр «Работа России». Консультанты центра составили для Никиты карьерный трек. Предполагалось, что сначала выпускник пройдет стажировку. А после получения опыта сможет уже не просто искать, а выбирать варианты работы. У молодого человека все сложилось намного проще. Руководство компании, в которой он стажировался, было настолько довольно молодым специалистом, что приняло его в свою команду.

В 2022 году в программе стажировки молодых специалистов участвуют 17 государственных, муниципальных учреждений, а также 14 индивидуальных предпринимателей. Они создали более 70 временных рабочих мест для выпускников во всех муниципальных образованиях.

Молодые люди проходили стажировку по более чем по 60 профессиям. Основные из которых: «бухгалтер», «менеджер», «инженер», «экономист», «повар», «юрист», «педагог», «воспитатель», «электрогазосварщик», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «тракторист», «маляр», «программист», «системный администратор», «швея», «штукатур», «слесарь по ремонту автомобилей», «техник-технолог», «дизайнер» и другие.

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