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В Тюмени выставлена на продажу квартира за 4 миллиарда рублей

8 ноября 04:30
Фото: Авито

В Тюмени выставлена на продажу квартира за 4 миллиарда рублей

В Тюмени продают квартиры-студии стоимостью более четырех миллиардов рублей. Объявления о продаже недвижимости опубликованы на сайте Авито. Одна из самых дорогих в областной столице студий расположена на улице Николая Никитина, 2. Стоимость недвижимости составляет 4 миллиарда 285 миллионов рублей.
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Тюмень
«Продаётся квартира-студия в 18-этажном доме площадью 26,7 квадратных метров. Находится на 17 этаже. Выполнен современный ремонт: натяжные потолки, теплый пол, ламинат, в ванной и коридоре — плитка. В шаговой доступности находятся остановка, ТРЦ. Рядом строятся школа и детский сад», — сказано в описании к объекту.

Вторую студию за 4 миллиарда 315 миллионов рублей продают на улице Пожарных и Спасателей в ЖК «Айвазовский». Общая площадь квартиры составляет 30 квадратных метров.

«Квартира в одном из лучших жилых комплексов Тюмени. Зона кухни и комнаты отделены друг от друга, очень светла лоджия; при входе есть ниша под шкаф-купе. Отделка улучшенная, на полу стяжка, стены выровнены «под маяк», — указано в описании.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Кирова выставлен на продажу за сто миллионов рублей четырехэтажный особняк площадью более 500 квадратных метров с джакузи, сауной и спортзалом.

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