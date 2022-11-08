В Тюмени выставлена на продажу квартира за 4 миллиарда рублей

«Продаётся квартира-студия в 18-этажном доме площадью 26,7 квадратных метров. Находится на 17 этаже. Выполнен современный ремонт: натяжные потолки, теплый пол, ламинат, в ванной и коридоре — плитка. В шаговой доступности находятся остановка, ТРЦ. Рядом строятся школа и детский сад», — сказано в описании к объекту.
Вторую студию за 4 миллиарда 315 миллионов рублей продают на улице Пожарных и Спасателей в ЖК «Айвазовский». Общая площадь квартиры составляет 30 квадратных метров.
«Квартира в одном из лучших жилых комплексов Тюмени. Зона кухни и комнаты отделены друг от друга, очень светла лоджия; при входе есть ниша под шкаф-купе. Отделка улучшенная, на полу стяжка, стены выровнены «под маяк», — указано в описании.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Кирова выставлен на продажу за сто миллионов рублей четырехэтажный особняк площадью более 500 квадратных метров с джакузи, сауной и спортзалом.