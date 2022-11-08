В Тюмени выросли продажи квартир с пометкой «Срочно»

Ранее «Наш город» писал о том, как изменился рынок аренды недвижимости в Тюменской области после объявления частичной мобилизации. Мы связались с экспертами в сфере недвижимости для разъяснения ситуации. Рынок арендуемого жилья в городе Тюмени отчасти подвергся изменению, но небольшому.