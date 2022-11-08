В Тюмени выросли продажи квартир с пометкой «Срочно»

Аналитики отмечают, что за последние три года это максимальные значения срочных продаж. При срочной продаже средняя стоимость квадратного метра обходится в 98,5%, что меньше обычной продажи на 4,2%.
«Наш город» связался с ведущим специалистом по недвижимости агентства недвижимости «СОВА» Екатериной Меньщиковой.
По словам Екатерины, в этом году произошел большой прирост объектов на рынке вторичного жилья. Также запрос о продаже «срочных» квартир за последний месяц вырос.
«Мы наблюдаем такую тенденцию с 20-х чисел сентября 2022 года. Собственники стали чаще обращаться с просьбой о срочной продаже недвижимого имущества именно в октябре этого года. Даже вынужденное снижение стоимости квадратного метра, в связи со срочностью, не останавливает в желании продать свой дом или квартиру», — прокомментировала специалист в сфере недвижимости.
Ранее «Наш город» писал о том, как изменился рынок аренды недвижимости в Тюменской области после объявления частичной мобилизации. Мы связались с экспертами в сфере недвижимости для разъяснения ситуации. Рынок арендуемого жилья в городе Тюмени отчасти подвергся изменению, но небольшому.