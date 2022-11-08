В Тобольске могут сократить число рейсов автобусов из-за дефицита водителей

В паблике «Главное новости Тобольска» сообщают, что жалобы горожан на работу водителей ПАТП «возымели эффект». Руководители обратили внимание на дефицит водителей. В ближайшее время число рейсов автобусов в Тобольске может быть сокращено.

«Много парней забрали, причем забрали в большинстве хороших водителей. Чтобы не срывать рейсы оставшихся вызывали из отпусков. Но работать в подобном режиме долго не получится и быстро набрать нужное количество водил нереально. И сейчас стоит вопрос о сокращении числа рейсов», - отметил подписчик паблика «Главное новости Тобольска». Горожане полагают, что ситуацию может исправить набор женщин в качестве водителей автобусов. Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 января 2023 года тариф на рейс Тобольск – Тюмень подорожает до 929 рублей. Стоимость проезда проиндексируют на 4,3%.