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В Тобольске могут сократить число рейсов автобусов из-за дефицита водителей

8 ноября 14:16
Фото: 1MI
В паблике «Главное новости Тобольска» сообщают, что жалобы горожан на работу водителей ПАТП «возымели эффект». Руководители обратили внимание на дефицит водителей. В ближайшее время число рейсов автобусов в Тобольске может быть сокращено.
«Много парней забрали, причем забрали в большинстве хороших водителей. Чтобы не срывать рейсы оставшихся вызывали из отпусков. Но работать в подобном режиме долго не получится и быстро набрать нужное количество водил нереально. И сейчас стоит вопрос о сокращении числа рейсов», - отметил подписчик паблика «Главное новости Тобольска».

Горожане полагают, что ситуацию может исправить набор женщин в качестве водителей автобусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 января 2023 года тариф на рейс Тобольск – Тюмень подорожает до 929 рублей. Стоимость проезда проиндексируют на 4,3%.

 

#Автобус#Водители#Водители автобусов#Безопасность на дорогах#Администрация#Александр Мязин
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