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В Госдуме РФ 409 депутатов проголосовали против закона о едином операторе рекламы

8 ноября 13:06
Фото: Иван Квитка
Тюменский депутат Иван Квитка сообщил, что Госдума РФ отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы. В своём телеграм-канале он отметил, что отсутствие конкуренции противоречит антимонопольной политике и неизбежно ведёт к повышению стоимости рекламных услуг.
«В ходе обсуждения законопроекта много вопросов поступило из регионов, от представителей общественных организаций рекламной сферы, в том числе и из Тюменской области», - сообщил Иван Квитка 8 ноября.

Спикеры заметили, что в новом законопроекте отсутствует обязанность у единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы. Рекламные конструкции теперь могли появиться «в исторических центрах городов».

В итоге 409 депутатов Госдума РФ проголосовали против законопроекта.

Ранее «Наш город» сообщал, что Россия лишится около 80 млрд рублей из-за единого оператора наружной рекламы.

#Александр Мязин#Реклама#Ненадлежащая реклама#Госдума РФ#Депутаты#Мандат депутата
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