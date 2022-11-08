В Госдуме РФ 409 депутатов проголосовали против закона о едином операторе рекламы

Тюменский депутат Иван Квитка сообщил, что Госдума РФ отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы. В своём телеграм-канале он отметил, что отсутствие конкуренции противоречит антимонопольной политике и неизбежно ведёт к повышению стоимости рекламных услуг.

«В ходе обсуждения законопроекта много вопросов поступило из регионов, от представителей общественных организаций рекламной сферы, в том числе и из Тюменской области», - сообщил Иван Квитка 8 ноября. Спикеры заметили, что в новом законопроекте отсутствует обязанность у единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы. Рекламные конструкции теперь могли появиться «в исторических центрах городов». В итоге 409 депутатов Госдума РФ проголосовали против законопроекта. Ранее «Наш город» сообщал, что Россия лишится около 80 млрд рублей из-за единого оператора наружной рекламы.