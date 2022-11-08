В финал отборочного этапа НТО Junior вышли 45 школьников из Тюменской области

Среди финалистов — 7 учеников Центра робототехники и АСУ. Они выступали по направлениям: «Технологии и космос», «Технологии и компьютерные игры», «Технологии и роботы-исследователи», «Технологии и креативное программирование».
В регионе финал пройдет на двух площадках: в Физико-математической школе по направлениям «Технологии и виртуальная реальность», «Технологии и виртуальные помощники», «Технологии и компьютерные игры», «Технологии и космос», «Технологии и креативное программирование». На базе Центра робототехники и АСУ соберутся финалисты по направлениям «Технологии и роботы-исследователи» и «Технологии и роботы на производстве».
Национальная технологическая олимпиада — это всероссийские технологические игры для школьников по разным направлениям: от от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр. Начиная с 2019 года, в Тюменской области количество участников олимпиады выросло более чем в 2 раза: каждый год порядка 500 тюменских школьников участвуют в разных инженерных и IT-треках олимпиады.
Стоит отметить, что развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».