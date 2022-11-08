В финал отборочного этапа НТО Junior вышли 45 школьников из Тюменской области

В регионе финал пройдет на двух площадках: в Физико-математической школе по направлениям «Технологии и виртуальная реальность», «Технологии и виртуальные помощники», «Технологии и компьютерные игры», «Технологии и космос», «Технологии и креативное программирование». На базе Центра робототехники и АСУ соберутся финалисты по направлениям «Технологии и роботы-исследователи» и «Технологии и роботы на производстве».