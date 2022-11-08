nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ДТП под Тюменью пострадали двое детей

8 ноября 05:30
Фото: ГИБДД

Двое детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск

Жесткая авария произошла накануне вечером на автодороге Тюмень – Омск. Пострадали три человека, в том числе двое маленьких детей. На 13-километре трассы столкнулись фура Mercedes и легковой автомобиль Chevrolet.
Сюжет
Тюмень

Водителя большегруза на участке заужения дороги выбросило на встречку – полуприцепом грузовика задело проезжавший Chevrolet. От удара легковушка слетела с проезжей части в кювет. При этом водитель Mercedes не заметил произошедшего и продолжил поездку. На 42-м километре трассы его задержали инспекторы ДПС.

В результате аварии пострадали 33-летняя водитель легковушки и двое детей – 2-летний мальчик и 8-летняя девочка. Их госпитализировали в больницу.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения накануне произошла авария. Пострадали два человека, в том числе годовалый ребенок.

#Валентина Бурнашева#Общество#ДТП#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ДПС#Авария#Травмы
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25