В ДТП под Тюменью пострадали двое детей

Водителя большегруза на участке заужения дороги выбросило на встречку – полуприцепом грузовика задело проезжавший Chevrolet. От удара легковушка слетела с проезжей части в кювет. При этом водитель Mercedes не заметил произошедшего и продолжил поездку. На 42-м километре трассы его задержали инспекторы ДПС.
В результате аварии пострадали 33-летняя водитель легковушки и двое детей – 2-летний мальчик и 8-летняя девочка. Их госпитализировали в больницу.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения накануне произошла авария. Пострадали два человека, в том числе годовалый ребенок.