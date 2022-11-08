В ДТП под Тюменью пострадали двое детей

Водителя большегруза на участке заужения дороги выбросило на встречку – полуприцепом грузовика задело проезжавший Chevrolet. От удара легковушка слетела с проезжей части в кювет. При этом водитель Mercedes не заметил произошедшего и продолжил поездку. На 42-м километре трассы его задержали инспекторы ДПС.