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В аэропорту Рощино спецтранспорт повредил самолет

8 ноября 09:10
Фото: 1MI
Авиаинцидент произошел в минувшие выходные в аэропорту Рощино. В субботу утром здесь во время очистки места стоянки спецтранспорт повредил самолет авиакомпании «Ямал». Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».
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Тюмень

По данным телеграм-канала, спецтранспорт зацепил электрический кабель наземного подогревателя, подключённый к воздушному судну, и продолжил движение.

«В результате были повреждены: электрический кабель подогревателя, рукав подогревателя, кронштейн крепления штуцера наземного кондиционирования на ВС. ВС отстранено от эксплуатации до устранения повреждения», – говорится в сообщении.

Ранее «Наш город» писал, что накануне в аэропорту Рощино отменили один и задержали три рейса. В частности, был отменен рейс Тюмень - Мурманск – Казань № ЮВ 648. К слову, его отмена происходит уже не в первый раз.

#Происшествие#Тюмень#Инцидент#Самолет#Авария#Стоянка#ЧП#Авиация
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