В аэропорту Рощино спецтранспорт повредил самолет

По данным телеграм-канала, спецтранспорт зацепил электрический кабель наземного подогревателя, подключённый к воздушному судну, и продолжил движение.
«В результате были повреждены: электрический кабель подогревателя, рукав подогревателя, кронштейн крепления штуцера наземного кондиционирования на ВС. ВС отстранено от эксплуатации до устранения повреждения», – говорится в сообщении.
Ранее «Наш город» писал, что накануне в аэропорту Рощино отменили один и задержали три рейса. В частности, был отменен рейс Тюмень - Мурманск – Казань № ЮВ 648. К слову, его отмена происходит уже не в первый раз.