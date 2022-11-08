В 2023 году на содержание тюменских чиновников выделят на 51 миллион рублей больше

На социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2022 году выделяли чуть больше 18 млн рублей. В 2023 году в проекте бюджета данные расходы не предусмотрены.
Вместе с тем из таблицы бюджета исчезли расходы на социальное обеспечение людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, на социальные выплаты на временное проживание граждан, доступ в жилые помещения которых ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения в этом году выделяли 20 млн рублей. В следующем году расходы также не предусмотрены.
Помимо этого, расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации останутся прежними — более 31 млн рублей.
На организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов в 2022 году выделяли чуть более 142 млн рублей, в 2023 году составит 5 млн рублей.
Всего на выполнение непрограммных мероприятий в бюджете города Тюмени на 2022 год предусмотрены средства в сумме более 2 143 млн рублей, а на 2023 год — 3 081 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюмени планируют выделять 40,1 руб. в день на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе. Также планируется тратить 107,7 руб. в день на одного обучающегося в начальной школе.