В 2023 году на содержание тюменских чиновников выделят на 51 миллион рублей больше

Вместе с тем из таблицы бюджета исчезли расходы на социальное обеспечение людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, на социальные выплаты на временное проживание граждан, доступ в жилые помещения которых ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения в этом году выделяли 20 млн рублей. В следующем году расходы также не предусмотрены.