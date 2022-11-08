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В 2023 году на содержание тюменских чиновников выделят на 51 миллион рублей больше

8 ноября 09:26
Фото: 1MI

Содержание тюменских чиновников увеличится на 51 миллион рублей

В 2022 году на содержание чиновников из городского бюджета было выделено почти 1 026 млн рублей, в следующем году эта сумма увеличится на 51 миллион рублей и составит около 1 077 млн рублей. Суммы указаны в проекте бюджета города на 2023 год.

На социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2022 году выделяли чуть больше 18 млн рублей. В 2023 году в проекте бюджета данные расходы не предусмотрены.

Вместе с тем из таблицы бюджета исчезли расходы на социальное обеспечение людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, на социальные выплаты на временное проживание граждан, доступ в жилые помещения которых ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения в этом году выделяли 20 млн рублей. В следующем году расходы также не предусмотрены.

Помимо этого, расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации останутся прежними — более 31 млн рублей.

На организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов в 2022 году выделяли чуть более 142 млн рублей, в 2023 году составит 5 млн рублей.

Фото: Решение Тюменской городской Думы от 25.11.2021 N 427"О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Всего на выполнение непрограммных мероприятий в бюджете города Тюмени на 2022 год предусмотрены средства в сумме более 2 143 млн рублей, а на 2023 год — 3 081 млн рублей.

Тюменским школьникам выделят 40 рублей в день на еду из бюджета
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Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюмени планируют выделять 40,1 руб. в день на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе. Также планируется тратить 107,7 руб. в день на одного обучающегося в начальной школе.

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