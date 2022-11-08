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Удалось ли тюменцам увидеть лунное затмение?

8 ноября 12:53
Фото: 1MI

Тюменцы не увидели лунное затмение

Лунное затмение происходит за две недели до или после солнечного. Тюменцы не смогли увидеть данное небесное явление, сообщил главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.

По словам специалистов тюменской обсерватории, несмотря на большой прогресс в исследовании нашего спутника, еще ни разу не удалось получить фотографии этого явления с поверхности Луны.

«Затмение началось в 15:16 по тюменскому времени, когда Луна еще под горизонтом. Его наблюдали жители восточных регионов — Новосибирск и дальше. Мы увидели только окончание явления — как земная тень освобождает наш спутник», — говорит Виталий Угренинов.

Эксперт рассказал «Нашему городу» как именно произошло затмение. В 16:40 Луна взошла, а Солнце зашло за горизонт. Луна не видна, потому что полностью находится в земной тени, а небо еще светлое.

«С течением времени земная тень уходит с Луны, и мы видим, как примерно в 17:00 „из ниоткуда“ на темнеющем небе возникает тонкий месяц», — описывает происходящее специалист.

Он отметил, что в 18:00 месяц превратится в большую, полную, яркую Луну — затмение кончится. Его можно было наблюдать только при ясной погоде.

Ранее «Наш город» писал о том, почему тюменцы не смогли увидеть солнечное затмение. Причина — в облачности. Тюменская область является лучшим местом для наблюдения затмения. Особенно может повезти жителям Нижневартовска и Сургута.

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