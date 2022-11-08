Удалось ли тюменцам увидеть лунное затмение?

По словам специалистов тюменской обсерватории, несмотря на большой прогресс в исследовании нашего спутника, еще ни разу не удалось получить фотографии этого явления с поверхности Луны.
«Затмение началось в 15:16 по тюменскому времени, когда Луна еще под горизонтом. Его наблюдали жители восточных регионов — Новосибирск и дальше. Мы увидели только окончание явления — как земная тень освобождает наш спутник», — говорит Виталий Угренинов.
Эксперт рассказал «Нашему городу» как именно произошло затмение. В 16:40 Луна взошла, а Солнце зашло за горизонт. Луна не видна, потому что полностью находится в земной тени, а небо еще светлое.
«С течением времени земная тень уходит с Луны, и мы видим, как примерно в 17:00 „из ниоткуда“ на темнеющем небе возникает тонкий месяц», — описывает происходящее специалист.
Он отметил, что в 18:00 месяц превратится в большую, полную, яркую Луну — затмение кончится. Его можно было наблюдать только при ясной погоде.
Ранее «Наш город» писал о том, почему тюменцы не смогли увидеть солнечное затмение. Причина — в облачности. Тюменская область является лучшим местом для наблюдения затмения. Особенно может повезти жителям Нижневартовска и Сургута.