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Тюменцы в сентябре взяли в банках 8 миллиардов ипотечных кредитов

8 ноября 08:06
Фото: 1MI
Более 8 миллиардов ипотечных кредитов выдали жителям Тюменской области в сентябре. В регионе было зарегистрировано порядка 2 тысяч 400 сделок в первом месяце осени.

С учетом Югры и Ямала общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 24 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом на 14% возросла и сумма кредитной задолженности — она достигла шести сотен миллиардов рублей.

По словам управляющей Отделением Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, ипотечный рынок Тюменской области начал восстановление во втором квартале этого года. Этому способствовало снижение ставок по программам льготной ипотеки и смягчение кредитных условий.

В среднем в сентябре на юге Тюменской области ипотечная ставка составила 6,8% годовых, в ХМАО — 7,7%, в ЯНАО — 7,6%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре возросло на 1,4% число объявлений о продаже недвижимости с пометкой «срочно». На данный момент доля таких квартир на рынке составляет 4,3%, в январе этого года этот показатель не превышал 2,9%.

#Валентина Бурнашева#Экономика#Деньги#Тюменская область#Новости тюмени#Ипотека#Кредиты#Займы и кредиты#Покупка квартир
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