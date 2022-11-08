Тюменцы в сентябре взяли в банках 8 миллиардов ипотечных кредитов

С учетом Югры и Ямала общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 24 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом на 14% возросла и сумма кредитной задолженности — она достигла шести сотен миллиардов рублей.