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Тюменцы связали скотчем своего приятеля и избили

8 ноября 06:19
Фото: 1MI

В Тюмени отправили в СИЗО мужчин, связавших и избивших приятеля

Пребыванием в СИЗО завершилось празднование Дня народного единства для трех жителей Тюмени 1983, 1992 и 2000 годов рождения. Мужчинам предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Тюмень

По данным расследования, 4 ноября молодые люди жестоко избили своего знакомого. А для того, чтобы он не сопротивлялся, предварительно связали ему руки скотчем. Причиной нанесения побоев стала личная неприязнь.

Молодых людей задержали и отправили в СИЗО. Там они будут находиться до января 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к трем месяцам исправительных работ приговорили местного жителя за избиение жены. Мужчина приревновал супругу и помимо того, что нанес ей побои, так еще и надел на голову ей мусорное ведро.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Избиения#Уголовная ответственность#СИЗО#Суды#Валентина Бурнашева
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