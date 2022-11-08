Тюменцы связали скотчем своего приятеля и избили

По данным расследования, 4 ноября молодые люди жестоко избили своего знакомого. А для того, чтобы он не сопротивлялся, предварительно связали ему руки скотчем. Причиной нанесения побоев стала личная неприязнь.
Молодых людей задержали и отправили в СИЗО. Там они будут находиться до января 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к трем месяцам исправительных работ приговорили местного жителя за избиение жены. Мужчина приревновал супругу и помимо того, что нанес ей побои, так еще и надел на голову ей мусорное ведро.