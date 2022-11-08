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Тюменца с подельником будут судить за поджог леса ради охоты

8 ноября 09:53
Фото: 1MI
В Тюменской области за поджог леса будут судить 26-летнего тюменца и 36-летнего жителя Бердюжского района. Молодым людям вменяют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 261 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Суд

По данным ведомства, инцидент произошел еще в прошлом году, 19 октября. Вечером этого дня молодые люди, находившиеся вблизи от лесного массива возле д. Гуляй-Поле Сладковского района подожгли зажигалкой сухую траву на поле, чтобы уничтожить часть леса и использовать выгоревшую территорию для охоты на диких животных. Убедившись, что огонь начал распространяться в направлении леса, они скрылись с места преступления.

«Распространение огня повлекло возникновение пожара на общей площади 42,4 гектара,  уничтожение и повреждение деревьев. Кроме того, лесной пожар приблизился к населенному пункту — д. Гуляй-Поле Сладковского района на расстояние 2,9 км», — отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас уголовное дело в отношении молодых людей направлено для рассмотрения в суд. Кроме того, в рамках расследования к ним предъявили исковые требования о возмещения ущерба, причиненного лесному фонду преступлением. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июне в России штрафы за нарушение пожарной безопасности вырали в 10 раз.

#Пожар#Происшествия#Происшествие#Суд#Тюменская область#Сладковский район#Поджог#Уголовная ответственность#Прокуратура#Лес
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