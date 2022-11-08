Тюменца с подельником будут судить за поджог леса ради охоты

По данным ведомства, инцидент произошел еще в прошлом году, 19 октября. Вечером этого дня молодые люди, находившиеся вблизи от лесного массива возле д. Гуляй-Поле Сладковского района подожгли зажигалкой сухую траву на поле, чтобы уничтожить часть леса и использовать выгоревшую территорию для охоты на диких животных. Убедившись, что огонь начал распространяться в направлении леса, они скрылись с места преступления.
«Распространение огня повлекло возникновение пожара на общей площади 42,4 гектара, уничтожение и повреждение деревьев. Кроме того, лесной пожар приблизился к населенному пункту — д. Гуляй-Поле Сладковского района на расстояние 2,9 км», — отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.
Сейчас уголовное дело в отношении молодых людей направлено для рассмотрения в суд. Кроме того, в рамках расследования к ним предъявили исковые требования о возмещения ущерба, причиненного лесному фонду преступлением. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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