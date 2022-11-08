Тюменца с подельником будут судить за поджог леса ради охоты

По данным ведомства, инцидент произошел еще в прошлом году, 19 октября. Вечером этого дня молодые люди, находившиеся вблизи от лесного массива возле д. Гуляй-Поле Сладковского района подожгли зажигалкой сухую траву на поле, чтобы уничтожить часть леса и использовать выгоревшую территорию для охоты на диких животных. Убедившись, что огонь начал распространяться в направлении леса, они скрылись с места преступления.