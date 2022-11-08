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Насосную станцию водоотведения в Тюмени оборудуют очисткой от неприятных запахов

8 ноября 08:33
Фото: Росводоканал Тюмень

Насосную станцию водоотведения в Тюмени оборудуют очисткой от неприятных запахов

Специалисты компании «Росводоканал Тюмень» приступили к реконструкции второй по величине насосной станции водоотведения, через которую проходит треть сточных вод, поступающих от потребителей. Работы ведутся без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. Их завершат к началу 2024 года.
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Тюмень

По словам специалистов «Росводоканал Тюмень», после реконструкции производительность станции вырастет с 4500 кубометров стоков в час до 6600 тысяч кубометров. Помимо этого, на станции установят систему очистки воздуха для предотвращения появления неприятных запахов.

Обновление станции позволит существенно повысить надежность канализования Центральной Заречной частей города и всей системы водоотведения областного центра.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени неоднократно жаловались на качество неприятный запах воды, бегущий из кранов. В начале сентября вода цвета газировки побежала у жителей одного из районов города. При этом в «Росводоканал Тюмень» тогда отметили, что качество воды соответствует установленным нормативам.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Водоканал#Реконструкция#Водоснабжение#Ремонт#Модернизация
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