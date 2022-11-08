Насосную станцию водоотведения в Тюмени оборудуют очисткой от неприятных запахов

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени неоднократно жаловались на качество неприятный запах воды, бегущий из кранов. В начале сентября вода цвета газировки побежала у жителей одного из районов города. При этом в «Росводоканал Тюмень» тогда отметили, что качество воды соответствует установленным нормативам.