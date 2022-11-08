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Тюменский школьник спас женщину из пожара

8 ноября 06:33
Фото: МЧС по Тюменской области

Подросток вынес из горящего дома женщину в Тюменской области

Тюменского школьника планируют наградить за то, что он спас во время пожара женщину. ЧП произошло 27 октября в тобольской деревне Старицкая. 17-летний подросток Салават Рузеев заметил дым, окутавший один из частных домов.
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Тюмень

Не теряя времени и не дожидаясь приезда пожарных, ребенок побежал в горящее здание. Благодаря действиям подростка, от гибели была спасена женщина – мальчик практически на руках вынес ее из охваченного огнем дома, поскольку она была без сознания.

На данный момент в Главном управлении МЧС России по Тюменской области рассматривается вопрос о представлении ученика 11-го класса Санниковской школы Салавата Рузеева к ведомственной награде.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске наградили троих школьников за спасение из пожара пожилой женщины. Знаки отличия региона «За мужественный поступок» ребятам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

#Валентина Бурнашева#Общество#Пожар#МЧС#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожары#Награда#Школьники
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