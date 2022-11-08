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Posted 8 ноября 2022, 06:33

Published 8 ноября 2022, 06:33

Modified 8 ноября 2022, 06:39

Updated 8 ноября 2022, 06:39

Тюменский школьник спас женщину из пожара

8 ноября 2022, 06:33

Подросток вынес из горящего дома женщину в Тюменской области

Тюменского школьника планируют наградить за то, что он спас во время пожара женщину. ЧП произошло 27 октября в тобольской деревне Старицкая. 17-летний подросток Салават Рузеев заметил дым, окутавший один из частных домов.

Не теряя времени и не дожидаясь приезда пожарных, ребенок побежал в горящее здание. Благодаря действиям подростка, от гибели была спасена женщина – мальчик практически на руках вынес ее из охваченного огнем дома, поскольку она была без сознания.

На данный момент в Главном управлении МЧС России по Тюменской области рассматривается вопрос о представлении ученика 11-го класса Санниковской школы Салавата Рузеева к ведомственной награде.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске наградили троих школьников за спасение из пожара пожилой женщины. Знаки отличия региона «За мужественный поступок» ребятам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школьники#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Пожары#Награда
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