Тюменский школьник спас женщину из пожара

Posted 8 ноября 2022, 06:33
Published 8 ноября 2022, 06:33
Modified 8 ноября 2022, 06:39
Updated 8 ноября 2022, 06:39
Не теряя времени и не дожидаясь приезда пожарных, ребенок побежал в горящее здание. Благодаря действиям подростка, от гибели была спасена женщина – мальчик практически на руках вынес ее из охваченного огнем дома, поскольку она была без сознания.
На данный момент в Главном управлении МЧС России по Тюменской области рассматривается вопрос о представлении ученика 11-го класса Санниковской школы Салавата Рузеева к ведомственной награде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске наградили троих школьников за спасение из пожара пожилой женщины. Знаки отличия региона «За мужественный поступок» ребятам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.