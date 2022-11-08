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Тюменским школьникам выделят 40 рублей в день на еду из бюджета

8 ноября 05:41
Фото: 1MI

Из городского бюджета Тюмени власти выделят 40 рублей в день на еду школьникам

Власти Тюмени планируют выделять 40,1 руб. в день на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе. Также планируется тратить 107,7 руб. в день на одного обучающегося в начальной школе. Суммы указаны в проекте бюджета города на 2023 год.

Чиновники указывают, что объем средств определен  уже с учетом повышения неких нормативов  питания с 1 января 2023 года.

Самая большая сумма запланирована в бюджете в размере 246,1 руб. в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

Всего власти города планируют потратить на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 635 460 тыс. руб.

 Общий объем доходов бюджета города Тюмени на 2023 год  в сумме составит более 35 миллиардов рублей, а расходов — более 38 миллиардов рублей. В проекте бюджета также сообщается о дефиците в 2,4 млрд рублей.

Миллиардный дефицит в бюджете
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Глава города Руслан Кухарук предоставил проект городского бюджета на рассмотрение властям. Публичные слушания состоятся 10 ноября. Каждый желающий может направить вопросы и предложения в проект городского бюджета.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Губернатор#Бюджет города#Дефицит бюджета#Бюджеты#Бюджет Тюменской области#Федеральный бюджет#Исполнение бюджета#Россия
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