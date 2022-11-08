Тюменским школьникам выделят 40 рублей в день на еду из бюджета

Чиновники указывают, что объем средств определен уже с учетом повышения неких нормативов питания с 1 января 2023 года.
Самая большая сумма запланирована в бюджете в размере 246,1 руб. в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
Всего власти города планируют потратить на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 635 460 тыс. руб.
Общий объем доходов бюджета города Тюмени на 2023 год в сумме составит более 35 миллиардов рублей, а расходов — более 38 миллиардов рублей. В проекте бюджета также сообщается о дефиците в 2,4 млрд рублей.
Глава города Руслан Кухарук предоставил проект городского бюджета на рассмотрение властям. Публичные слушания состоятся 10 ноября. Каждый желающий может направить вопросы и предложения в проект городского бюджета.