Тюменским школьникам выделят 40 рублей в день на еду из бюджета

Из городского бюджета Тюмени власти выделят 40 рублей в день на еду школьникам

Власти Тюмени планируют выделять 40,1 руб. в день на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе. Также планируется тратить 107,7 руб. в день на одного обучающегося в начальной школе. Суммы указаны в проекте бюджета города на 2023 год.