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Тюменские музеи объединят

8 ноября 03:55
Фото: VK-страница Елена Майер

Музеи Тюменской области объединят в сеть

Тюменские музеи объединят в одну общую сеть. Соответствующее соглашение о сотрудничестве и создании единого культурного пространства сроком действия три года подписали департамент культуры Тюменской области и муниципалитеты региона.

Об этом сообщила директор департамента на своей странице VK Елена Майер.

По ее словам, в рамках совместной работы будут объединены ресурсы музеев, их информационная поддержка, а также организационное и методическое обеспечение.

«Для эффективного функционирования музеев области будут организованы семинары, вебинары, образовательные курсы, стажировки, где ТМПО будет делиться информацией о новациях, проводить консультации по сохранению историко-культурного наследия, пополнению музейных фондов. От муниципалитетов региона в рамках заключенного соглашения мы, в свою очередь, ожидаем предложения по корректировке стратегического плана развития отрасли», — отметила Елена Майер.

Ранее «Наш Город» писал, что в День народного единства в музеях Тюменской области прошла всероссийская акция «Ночь искусств», в рамках которой для посетителей были подготовлены более 300 специальных мероприятий. На большую часть из них вход был свободный.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Музеи#Департамент культуры#Концертно-театральное объединение#Сотрудничество
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