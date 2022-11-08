Тюменские музеи объединят

Об этом сообщила директор департамента на своей странице VK Елена Майер.
По ее словам, в рамках совместной работы будут объединены ресурсы музеев, их информационная поддержка, а также организационное и методическое обеспечение.
«Для эффективного функционирования музеев области будут организованы семинары, вебинары, образовательные курсы, стажировки, где ТМПО будет делиться информацией о новациях, проводить консультации по сохранению историко-культурного наследия, пополнению музейных фондов. От муниципалитетов региона в рамках заключенного соглашения мы, в свою очередь, ожидаем предложения по корректировке стратегического плана развития отрасли», — отметила Елена Майер.
Ранее «Наш Город» писал, что в День народного единства в музеях Тюменской области прошла всероссийская акция «Ночь искусств», в рамках которой для посетителей были подготовлены более 300 специальных мероприятий. На большую часть из них вход был свободный.