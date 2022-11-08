Тюменец получил 2 года за порезы собутыльницы

Выяснилось, что весной прошлого года нетрезвый Александр Флакей пришел к своему товарищу, где они распивали спиртное. С ними сидели две собутыльницы.
Александр и одна из собутыльниц поругались. Подсудимый ударил женщину кулаком по лицу два раза. Чтобы успокоиться, Флакей ушел в другую комнату. Однако, собеседница не перестала оскорблять его, а наоборот, набирала обороты.
Флакей не выдержал и произнес: «Я тебя убью и порежу!». После чего он действительно несколько раз ударил ее ножом по телу.
Вину Александр признал. Также он добавил, что такие порезы не смертельны. Он пояснил, что знает это, потому что наносил себе аналогичные увечья.
«Гражданин ранее был судим, замечен в неоднократном употреблении алкоголя», — комментируют в пресс-службе.
Александру назначили наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» писал о том, что тоболяк ударил гостя ножом. Мужчины выпивали, но посиделка превратилась в конфликт. Сожитель сестры нанес мужчине удары по лицу. Хозяин дома оскорбился и ударил его ножом два раза. О причинах ссоры никто не сообщил.