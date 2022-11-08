Тюменец поджег дом своей мамы из-за ссоры

Утром 11 апреля Ростислав Грозен решил сжечь дом. Он разлил в комнатах краску и поджег. В этот момент мамы дома не было. Возгорание удалось вовремя потушить, ущерб составил 935 тысяч рублей. Суд назначил ему 2 года условно.