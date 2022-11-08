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Тюменец поджег дом своей мамы из-за ссоры

8 ноября 11:10
Фото: 1MI

В Тюмени осудили мужчину, который поджег дом своей матери

Тюменский суд вынес обвинительный приговор Ростиславу Грозену, мужчину подозревали в умышленном поджоге. По данным пресс-службы тюменских судов, злоумышленник часто устраивал «пьяные выходки».

Всё произошло в апреле 2022 года.

«Пожилой жительнице Тюменского района надоели пьяные выходки сына, и она припугнула его тем, что если он не бросит пить, то оформит свой дом на постороннего для семьи человека. Эта угроза вызвала у мужчины бурю негодования», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Утром 11 апреля Ростислав Грозен решил сжечь дом. Он разлил в комнатах краску и поджег. В этот момент мамы дома не было. Возгорание удалось вовремя потушить, ущерб составил 935 тысяч рублей. Суд назначил ему 2 года условно.

Ранее «Наш город» сообщал, что за поджог леса будут судить 26-летнего тюменца и 36-летнего жителя Бердюжского района.

#Александр Мязин#Уголовная ответственность#Суды#Районые суды#Прокуратура
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