Сувенирная продукция с логотипом компании в бизнесе

Логотип фирмы на сувенирах может принести дополнительную известность, а также придать статусность бренду. Чтобы заказать продукцию для распространения или просто для пользования внутри офиса, рекомендуется прибегнуть к услугам типографии «Офсет Москва». Здесь вам предложат продукцию высокого качества по доступной цене, сотрудничество осуществляется на основании договора, в котором оговариваются все условия, сроки, объемы, стоимость. Компания в своей работе использует станки офсетной печати, которые наносят рисунок по специальной технологии. Краски не выгорают долгое время и остаются такими же яркими, как и в момент нанесения. Печать на подарочных пакетах, листовках или буклетах не пачкает рук и абсолютно безопасна для людей, страдающих аллергией. При заказе продукции свыше 1000 единиц компания готова предложить скидку и дисконт на следующий заказ.