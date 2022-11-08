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Сувенирная продукция с логотипом компании в бизнесе

8 ноября 14:10
Фото: piqsels.com
Одним из видов маркетинга является распространение сувенирной продукции с логотипом компании. Это может быть все, что угодно, начиная от обычной ручки и заканчивая текстилем.

Логотип фирмы на сувенирах может принести дополнительную известность, а также придать статусность бренду. Чтобы заказать продукцию для распространения или просто для пользования внутри офиса, рекомендуется прибегнуть к услугам типографии «Офсет Москва». Здесь вам предложат продукцию высокого качества по доступной цене, сотрудничество осуществляется на основании договора, в котором оговариваются все условия, сроки, объемы, стоимость. Компания в своей работе использует станки офсетной печати, которые наносят рисунок по специальной технологии. Краски не выгорают долгое время и остаются такими же яркими, как и в момент нанесения. Печать на подарочных пакетах, листовках или буклетах не пачкает рук и абсолютно безопасна для людей, страдающих аллергией. При заказе продукции свыше 1000 единиц компания готова предложить скидку и дисконт на следующий заказ.

Виды услуг печати

Для многообразия создания рекламной продукции необходимо использовать в работе много различных техник печати, именно поэтому компания готова предложить:

  • тампопечать;
  • широкоформатную печать;
  • шелкографию;
  • цифровую и высокую печать, а также многое другое.

В компании работают профессиональные дизайнеры, которые всегда готовы предложить уникальный дизайн, разработанный индивидуально для каждого заказчика, и возможности для распространения печатной рекламы.

Распространение сувениров

Сувениры и канцелярию с логотипом фирмы можно распространять в формате подарков клиентам, а также на специализированных промоакциях. Оформить заказ на сувенирную продукцию с логотипом компании можно на сайте «Офсет Москва». Специалисты предоставляют гарантию на всю продукцию. В целях увеличения потенциальной покупательской аудитории готовую напечатанную рекламу распространяют в переходах, через почтовые ящики и на различных массовых встречах.

Без такого рода рекламы компания может потерять основную аудиторию. Ввиду особого спроса на различные печатные рекламные товары многие фирмы привлекают своих клиентов, а также поддерживают тёплые партнёрские отношения в бизнесе. Ознакомиться со всеми видами услуг можно на официальном сайте типографии «Офсет Москва».

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». LjN8KA7qb

#Типография#Малый и средний бизнес#Сувениры#Общество
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