Семья, ехавшая в Тюмень, попала в смертельное ДТП в Челябинской области

Смертельное ДТП произошло в Челябинской области, семья ехала в Тюмень

В Челябинской области в смертельное ДТП попал минивэн Toyota Verso. В ней ехала семья из нескольких человек, машина направлялась в Тюмень. По данным пресс-службы ГИБДД Челябинской области, всё произошло в понедельник.