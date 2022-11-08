Семья, ехавшая в Тюмень, попала в смертельное ДТП в Челябинской области

Машина столкнулась с грузовиком.
«В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля — 74-летний мужчина и 69-летняя женщина — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Минивэн въехал в Россию из Казахстана, в нём находилось 8 человек. В ДТП пострадали дети 5, 8 и 10 лет. Все обстоятельства трагедии выясняются.
Четвёртого ноября на трассе Тюмень – Омск в ДТП погибли два человека. В этот день произошло две аварии, в Голышмановском и Абатском районе.