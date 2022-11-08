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Семья, ехавшая в Тюмень, попала в смертельное ДТП в Челябинской области

8 ноября 10:55
Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП произошло в Челябинской области, семья ехала в Тюмень

В Челябинской области в смертельное ДТП попал минивэн Toyota Verso. В ней ехала семья из нескольких человек, машина направлялась в Тюмень. По данным пресс-службы ГИБДД Челябинской области, всё произошло в понедельник.

Машина столкнулась с грузовиком.

«В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля — 74-летний мужчина и 69-летняя женщина — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Минивэн въехал в Россию из Казахстана, в нём находилось 8 человек. В ДТП пострадали дети 5, 8 и 10 лет. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Четвёртого ноября на трассе Тюмень – Омск в ДТП погибли два человека. В этот день произошло две аварии, в Голышмановском и Абатском районе.

 

#Новости тюмени#ДПС#Безопасность на дорогах#Авария#Дороги#Дорога#Александр Мязин
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