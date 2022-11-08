РЭО: В Ленобласти создадут экотехнопарк по переработке шин и пластика

Следует отметить, что РЭО опроверг появившуюся в издании «КоммерсантЪ — Санкт-Петербург» новость о том, что резиденты нового экотехнопарка будут перерабатывать отходы промышленного и сельскохозяйственного секторов.
Новый объект по переработке отходов привлечет примерно 5 миллиардов рублей инвестиций. Благодаря его созданию в регионе появится более 350 рабочих мест. По подсчетам специалистов налоговые поступления к 2024 году составят примерно 200 миллионов рублей, передает информканал 360tv.ru.
В рамках федерального проекта, посвященного формированию в стране экономики замкнутого цикла, в Ленобласти возведут один из восьми ЭПП. Предполагается, что резидентами комплекса могут стать предприятия, занимающиеся производством гранул вторичного пластика из переработанной полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП), а также производством резиновой крошки, которая используется для изготовления дорожных покрытий, из переработанных шин и других изделий из резины.
Буцаев уточнил, что соглашения с ППК «РЭО» сейчас согласуются с инвесторами. В ЭПП Ленобласти вся деятельность по созданию производств по утилизации мусора и виды отходов, которые планируется утилизировать, будут проходить заблаговременное согласование с администрацией региона.
УК "Экологический цифровой оператор" возьмет на себя функции по организации управления деятельностью нового ЭПП. Эта компания является дочерней организацией ППК «РЭО».
Напомним, что в рамках федерального проекта до 2024 года в России должно быть построено 8 экотехнопарков. На территориях этих комплексов разместят заводы, которые будут заниматься утилизацией различных видов вторичных ресурсов. Объемы вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов составят до 1,1 миллиона тонн в год.
Для создания инфраструктуры каждого ЭПП необходимо примерно 1 миллиард инвестиций. Резидентами экотехнопарков смогут стать предприятия, которые занимаются обработкой, производством и утилизацией продукции из вторичного сырья. Отмечается, что компания РЭО рассматривает возможность софинансирования и компенсирования до 95% расходов на создание таких объектов. Финансирование будет осуществляться за счет средств от размещения облигаций Российского экологического оператора. Объем финансирования может составить 17 миллиардов рублей. Более двадцати пяти резидентов уже подписали соглашения с РЭО.