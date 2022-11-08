РЭО: В Ленобласти создадут экотехнопарк по переработке шин и пластика

В рамках федерального проекта, посвященного формированию в стране экономики замкнутого цикла, в Ленобласти возведут один из восьми ЭПП. Предполагается, что резидентами комплекса могут стать предприятия, занимающиеся производством гранул вторичного пластика из переработанной полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП), а также производством резиновой крошки, которая используется для изготовления дорожных покрытий, из переработанных шин и других изделий из резины.