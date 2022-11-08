Реновацией в районе улицы Мельникайте займется компания из Москвы

В общей сложности строители получают 8 га земли между улицами Мельникайте и Дамбовской. Здесь расположены 58 домов.
«Признать победителем аукциона ООО СЗ «Страна М 2», - отмечается на официальном сайте мэрии Тюмени.
Ожидается, что на данном участке появятся высотные здания до 25 этажей и детский сад.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Лесобазе будет проведена реновация для этих целей выделен участок шестьдесят тысяч квадратных метров. Здесь будет снесено 46 домов. В рамках аукциона территорию передали строительной компании «ЭНКО».