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Реновацией в районе улицы Мельникайте займется компания из Москвы

8 ноября 15:28
Фото: 1MI
По данным протокола аукциона № 06/22/КРТ за участок в центре Тюмени заплатили 106 млн рублей. О сделке сообщается на официальном сайте мэрии. Победителем признан застройщик ООО СЗ «Страна М 2».

В общей сложности строители получают 8 га земли между улицами Мельникайте и Дамбовской. Здесь расположены 58 домов.

«Признать победителем аукциона ООО СЗ «Страна М 2», - отмечается на официальном сайте мэрии Тюмени.

Ожидается, что на данном участке появятся высотные здания до 25 этажей и детский сад.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Лесобазе будет проведена реновация для этих целей выделен участок шестьдесят тысяч квадратных метров. Здесь будет снесено 46 домов. В рамках аукциона территорию передали строительной компании «ЭНКО».

 

#Александр Мязин#Новости тюмени#Строительство и архитектура#Строительство дома#Реновация#Общество
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