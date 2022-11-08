РАСК: Первыми участниками проекта «Голос спорта — СИБУР!» стали красноярские студенты

Гомельский обратил внимание на тот факт, что работа по созданию школы-академии спортивного комментатора на сегодняшний день — одно из приоритетных направлений деятельности для сотрудников ассоциации. Благодаря такому серьезному партнеру, как СИБУР, развитие этого направление станет возможным в масштабах всего государства, отметил эксперт.