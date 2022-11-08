РАСК: Первыми участниками проекта «Голос спорта — СИБУР!» стали красноярские студенты

Студенты Сибирского федерального университета стали первыми участниками проекта «Голос спорта — СИБУР!». Они прослушали мастер-класс известного спортивного комментатора Владимира Гомельского, входящего в президиум РАСК.
Организаторы уточнили, что ведущие комментаторы страны будут проводить занятия в онлайн-формате. Ассоциация комментаторов под началом успешного медиаменеджера Алексея Ефимова запускает таким образом процесс, предусматривающий создание академии спортивного комментатора. «Голос спорта — СИБУР!» представляет собой первый и фундаментальный шаг в данном направлении.
Гомельский обратил внимание на тот факт, что работа по созданию школы-академии спортивного комментатора на сегодняшний день — одно из приоритетных направлений деятельности для сотрудников ассоциации. Благодаря такому серьезному партнеру, как СИБУР, развитие этого направление станет возможным в масштабах всего государства, отметил эксперт.
Лучшие слушатели мастер-классов примут участие в торжественной церемонии награждения победителей престижной профессиональной премии «Голос спорта — СИБУР!». Мероприятие состоится в столице России в конце 2022 года, проинформировали организаторы.
Гендиректор красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергей Новиков отметил, что Гомельский — уникальный профессионал, поскольку является не только журналистом, но также спортсменом и тренером. Для начинающих комментаторов его мастер-класс стал весьма полезным, подытожил Новиков.