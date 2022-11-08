«Пропаганда нетрадиционных отношений»: тюменцев не устроил смайлик на новостном сайте

Тюменские активисты считают, что в государственных СМИ должны защищать наши национальные ценности. Именно такую формулировку они использовали в официальном письме, сообщает издание URA.RU.
«Наш город» связался с руководителем онлайн-издания Moi portal Дмитрием Колобовым. По его словам, такой смайлик появился еще в 2020 году, сразу после полного ребрендинга сайта.
«Цель использования такого смайлика: показать многонациональность нашей страны и дружбу народов. В данном случае это две подруги, которые могут вместе ходить на мероприятия нашего города. Держаться за руки для подруг абсолютно нормальное явление. Дружба и мир всегда были нашими традиционными ценностями, они в том числе соответствуют положениям Конституции страны», — высказал мнение Колобов.
Дмитрий уверен: пропаганды ЛГБТ в данной ситуации нет. Редакция онлайн-издания не демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.
«Указанный смайлик не формирует привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений и не направлен на формирование искаженного представления о нетрадиционных сексуальных отношениях», — добавляет руководитель новостного сайта.
Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что похожая ситуация произошла со скульптурой, расположенной на улице Максима Горького. Тюменцы посчитали ее странной, некоторых она даже возмутила. А художнице Рите Софт приходили угрозы и оскорбления. Скульптуру горожане уничтожили.