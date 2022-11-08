«Пропаганда нетрадиционных отношений»: тюменцев не устроил смайлик на новостном сайте

Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что похожая ситуация произошла со скульптурой, расположенной на улице Максима Горького. Тюменцы посчитали ее странной, некоторых она даже возмутила. А художнице Рите Софт приходили угрозы и оскорбления. Скульптуру горожане уничтожили.