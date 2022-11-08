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«Пропаганда нетрадиционных отношений»: тюменцев не устроил смайлик на новостном сайте

8 ноября 12:26
Фото: 1MI

Тюменцы обвинили государственное СМИ в пропаганде нетрадиционных отношений

Очередной скандал из-за «пропаганды ЛГБТ» разгорелся в Тюмени. На этот раз горожан не устроил смайлик с девушками, которые держатся за руки, размещенный на новостном сайте Moi portal.

Тюменские активисты считают, что в государственных СМИ должны защищать наши национальные ценности. Именно такую формулировку они использовали в официальном письме, сообщает издание URA.RU.

«Наш город» связался с руководителем онлайн-издания Moi portal Дмитрием Колобовым. По его словам, такой смайлик появился еще в 2020 году, сразу после полного ребрендинга сайта.

«Цель использования такого смайлика: показать многонациональность нашей страны и дружбу народов. В данном случае это две подруги, которые могут вместе ходить на мероприятия нашего города. Держаться за руки для подруг абсолютно нормальное явление. Дружба и мир всегда были нашими традиционными ценностями, они в том числе соответствуют положениям Конституции  страны», — высказал мнение Колобов.

Дмитрий уверен: пропаганды ЛГБТ в данной ситуации нет. Редакция онлайн-издания не демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

«Указанный смайлик не формирует привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений и не направлен на формирование искаженного представления о нетрадиционных сексуальных отношениях», — добавляет руководитель новостного сайта.
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Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что похожая ситуация произошла со скульптурой, расположенной на улице Максима Горького. Тюменцы посчитали ее странной, некоторых она даже возмутила. А художнице Рите Софт приходили угрозы и оскорбления. Скульптуру горожане уничтожили.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Россия#Пропаганда#ЛГБТ#Отношения#Правительство Тюменской области#Правительство области#СМИ
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