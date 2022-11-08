Портфель строительных проектов Сбера на Урале с начала года вырос на 46%

Из 10,2 млн квадратных метров жилья, строящихся в регионах Уральского банка по эскроу-счетам, Сбербанк финансирует строительство 7,4 млн квадратных метров.
Более половины многоквартирных домов, которые сданы в этом году на Урале, построены с участием Сбербанка. С начала года банк раскрыл почти 22 тысячи счетов эскроу на сумму около 77 млрд рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Рост этого показателя говорит о том, что рынок жилья успешно адаптировался к переходу на эскроу-счета. Этот механизм позволяет избежать рисков, связанных с участием в долевом строительстве. Застройщик не зависит от продаж, а при нехватке собственных средств он может привлечь кредит в банке. Покупателям этот механизм дает гарантию, что деньги не пропадут: при вводе в эксплуатацию дома эскроу-счет раскрывается — застройщик получает средства, а дольщик квартиру.
«Рост кредитного портфеля говорит о том, что строительство в регионе не останавливается: девелоперы продолжают возводить не только жилые дома, но и коммерческие и социальные объекты. Мы понимаем, что сейчас важно поддержать строительную сферу, потому что она находится в тесной связке с другими смежными отраслями и помогает им расти. На сегодняшний день более 70% строящегося жилья на Урале финансируется Сбером за счет кредитных средств. В сложный для экономики период мы продолжаем финансирование проектов на первоначальных условиях и сохраняем процентные ставки на прежнем уровне», — отмечает Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.