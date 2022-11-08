Пешком из Киева в Донбасс: судьба и творчество балерины Елены Горчаковой

В 12 лет поступила в балетное училище, а в 19 — воевала в 8-й воздушной армии. Вальсировала с Буденным и танцевала на одной сцене с педагогом Майи Плисецкой и Николая Цискаридзе. Сегодня мы расскажем вам о непростой судьбе первой и единственной примы-балерины Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко.

У истоков зарождения балетного искусства Донбасса стоит хрупкая девушка, чью судьбу никак нельзя назвать легкой. Елена Горчакова мечтала рисовать, но увлеклась балетом. Стала первой дипломированной балериной Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Прошла Великую Отечественную войну, во время которой повредила связки ног. Вопреки травме, всегда танцевала: в перерывах между боями на фронте, в самый первый День Победы в 1945 году — на площади у стен родного театра, после — на сцене, бок о бок с выдающимися русскими балеринами.

Искусство танца подарило ей горячо любимого супруга-химика и помогло пережить потерю единственного сына. Даже будучи заслуженной артисткой Украины, Елена Горчакова стойко боролась за чистоту репертуара родного театра. При всей своей хрупкости она храбро преодолевала любые горести и никогда не переставала трудиться над собой. В этом донецкой балерине ничто не могло помешать: ни война, ни болезни, ни бедное детство в многодетной семье.