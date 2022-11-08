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Пешком из Киева в Донбасс: судьба и творчество балерины Елены Горчаковой

8 ноября, 20:05
Будучи ребенком, она встретилась с Любовью Орловой и Алексеем Стахановым. Училась у воспитанницы Айседоры и Ирмы Дункан.

В 12 лет поступила в балетное училище, а в 19 — воевала в 8-й воздушной армии. Вальсировала с Буденным и танцевала на одной сцене с педагогом Майи Плисецкой и Николая Цискаридзе. Сегодня мы расскажем вам о непростой судьбе первой и единственной примы-балерины Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко.

У истоков зарождения балетного искусства Донбасса стоит хрупкая девушка, чью судьбу никак нельзя назвать легкой. Елена Горчакова мечтала рисовать, но увлеклась балетом. Стала первой дипломированной балериной Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Прошла Великую Отечественную войну, во время которой повредила связки ног. Вопреки травме, всегда танцевала: в перерывах между боями на фронте, в самый первый День Победы в 1945 году — на площади у стен родного театра, после — на сцене, бок о бок с выдающимися русскими балеринами.

Искусство танца подарило ей горячо любимого супруга-химика и помогло пережить потерю единственного сына. Даже будучи заслуженной артисткой Украины, Елена Горчакова стойко боролась за чистоту репертуара родного театра. При всей своей хрупкости она храбро преодолевала любые горести и никогда не переставала трудиться над собой. В этом донецкой балерине ничто не могло помешать: ни война, ни болезни, ни бедное детство в многодетной семье.

«Елена Горчакова – одна из самых выдающихся балерин Донбасса, из фонда ГБУ «ДРУНБ»

Навстречу танцу

Маленькая Лена родилась 3 июня 1924 года в многодетной семье, жившей в поселке Александровка города Сталино (так в то время назывался Донецк). Возможно, именно в семейном кругу в ее характере сформировались самые сильные качества — трудолюбие, тактичность, желание помогать людям и терпение.

Каждый ребенок в семье Горчаковых с ранних лет помогал родителям посильным трудом. А сама будущая балерина пасла козу у речки Бахмутки. Именно тогда окружающие впервые заметили особую грациозность девочки: воодушевленная красотой окружающей природы, она пританцовывала, повторяя все движения за своей «подопечной». Взрослые, проходя мимо, останавливались и говорили: «Ты как балерина скачешь». И тогда Лена становилась на одну ножку и замирала, пытаясь изобразить бабочку.

А потом были профессиональные занятия с замечательным педагогом. Правда, сложилось их знакомство совершенно неожиданным образом: девочка начала сперва обучаться совершенно другому искусству. В то время она очень полюбила рисовать, и, чтобы развить этот талант, Елену отдали в художественный кружок, находившийся во Дворце культуры металлургов (клуб, принадлежавший Донецкому металлургическому заводу и называвшийся в то время клубом им. Ленина).

ДК Металлургов был построен в 1929 году (архитектор — ленинградец Александр Дмитриев). Представлял собой трехэтажное здание, делившееся на две части: в одной из них располагался зрительный зал на 1200 мест, во второй — лекционный зал, балетная студия, библиотека и книгохранилище, 25 аудиторий для разнообразных секций и кружков, а также зимний зал, где проводились танцевальные вечера. Вокруг помещения располагались большой парк с аллеями, газоны и игровые площадки. Был при ДК даже собственный радиоузел.

После того как в годы Великой Отечественной войны город был занят немцами, дворец культуры использовался фашистами как часть концентрационного лагеря. В нем располагались комнаты для допросов и пыток, а также административные помещения. Когда немцы отступали из города, они попытались разрушить Дворец культуры. Пострадавшее от рук врага здание восстановили лишь в 1968 году.

Сегодня на месте ДК Металлургов находятся Центр славянской культуры и письменности, парковая зона, храм святых покровителей брака благоверных князей Петра и Февронии Муромских, а также монумент «Жертвам фашизма» авторства советского скульптора-монументалиста Леонида Бриня.

«Так сейчас выглядит ДК Металлургов, куда ходила заниматься Елена Горчакова, автор Andrew Butko»

На одном из занятий во Дворце культуры имени Ленина девочка вдруг услышала доносившуюся издалека музыку. Влекомая звуками, будущая прима-балерина тут же оставила свой рисунок и уже через несколько секунд оказалась у приоткрытой двери балетного класса.

Маленькая Лена как завороженная смотрела на девочек, кружившихся под прекрасные ритмы. Уже через мгновение она оказалась в классе и принялась повторять движения танцующих. Этот день перевернул все в жизни юной Горчаковой, и с разрешения родителей будущая прима-балерина Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко стала постоянной ученицей танцевального класса.

Первые уроки

Занятия в студии проходили под чутким руководством Надежды Трофимовны Жиленко, в прошлом — ученицы Айседоры Дункан и ее приемной дочери Ирмы.

«Опытные педагоги смогли рассмотреть в маленькой девочке будущую приму, из фонда ГБУ «ДРУНБ»

Айседора Дункан — танцовщица-новатор из США, ставшая основоположницей свободного танца (движения за освобождение балета от условностей и за слияние танца с жизнью; принципы свободного танца позднее легли в основу джаза, современного сценического танца контемпорари и контактной импровизации). Танцовщица разработала также особый вид пластики, связанный с древнегреческим танцем. Была супругой Сергея Есенина, приняла гражданство СССР.

Во время обучения в ДК Горчакова жадно впитывала рассказы своей наставницы об Айседоре Дункан и Карле Дидло, проживавшем и работавшем в России французском балетмейстере (именно Дидло в свое время предсказал мировое признание наших отечественных танцоров и вывел русский балет на небывалый уровень).

А позднее юная балерина Елена Горчакова даже лично встретилась с советской кинозвездой Любовью Орловой и знаменитым кинорежиссером Григорием Александровым, которые приезжали в город на открытие Дворца пионеров. Эта встреча произвела на ребенка неизгладимое впечатление: балерина позднее вспоминала, как сильно ей хотелось коснуться Орловой, чтобы убедиться, что это не сон и не фильм.

Любовь Орлова — актриса театра и кино, певица, танцовщица, пианистка, народная артистка СССР. Снималась чаще всего в фильмах своего супруга Григория Александрова: «Весна», «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» и др.

Григорий Александров — кинорежиссер, сценарист и педагог, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий первой степени, кавалер трех орденов Ленина. Был ассистентом Сергея Эйзенштейна во время съемок его первых фильмов «Стачка» и «Броненосец «Потемкин».

31 августа 1935 года юная Лена Горчакова с букетом цветов шла навстречу еще одному прославленному человеку — Алексею Стаханову. Ей и ее юным коллегам по балетной студии доверили важную историческую миссию: первыми встретить танцем и цветами основоположника стахановского движения.

Алексей Стаханов — советский шахтер, новатор, Герой Социалистического Труда. За смену вырубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив установленную норму в 14 раз. Это его достижение позднее легло в основу массового «стахановского движения».

Тот вечер, когда Горчакова и ее юные коллеги танцевали для Стаханова под транспарантом «Слава труду!», врезался в память юной балерины. Не исключено, что именно тогда девочка осознала, что такое настоящая ответственность перед народом и искусством.

Костюмы для выступлений Елена Горчакова шила сама из старых платьев и юбок. Изготовленную для сцены одежду носила по городу в наволочке, перекинутой через плечо. Ее узнавали и подходили поинтересоваться, какой будет программа выступления, где можно будет его посмотреть.

Уже тогда все, кто видел, как Лена танцует, отмечали ее целеустремленность и силу таланта. Особо выделялась девочка в акробатическом танце, где демонстрировала чрезмерную гибкость. За исполнение акробатического танца получила она в те годы и первую премию на первой детской олимпиаде металлургов Юга, которая проходила в столице УССР. Получила девочка и высокую правительственную награду — Почетную грамоту Центрального Комитета Союза рабочих металлургической промышленности Юга, а также именные наручные часы (в то время подобное поощрение было редкостью, его удостаивались единицы).

«Елена Горчакова всегда оставалась с юной душой и потому балеты-сказки удавались ей особенно хорошо, из фонда ГБУ «ДРУНБ»

Танец, опаленный войной

В 1936 году в Киеве открылось новое государственное учебное заведение — хореографическое училище. Жюри первой детской олимпиады металлургов Юга, впечатленное выступлением Лены Горчаковой, рекомендовало 12-летней балерине поступить на учебу именно в это училище. И девочка отправилась сдавать вступительные экзамены.

Конкурс был высок, при этом почти все абитуриенты — выпускники частных столичных балетных школ. Столь юных, как Лена, среди них не было. Горчакова произвела прекрасное впечатление на комиссию, однако из-за ее возраста и отсутствия у училища общежитий девочке пришлось отказать.

Перед отъездом домой Лена побывала на «Лебедином озере». Она так растрогалась, что громко разрыдалась. А на следующий день Горчакова и ее отец не поехали на вокзал. Вместо этого они вернулись опять в балетное училище, где будущая прима-балерина стала слезно просить каждого педагога все же зачислить ее в число учениц. Над девочкой сжалилась Клавдия Герасимовна Васина, педагог, ведущая балерина театра. Она взяла дончанку в свой класс, однако выдвинула условие: первый месяц занятий — испытательный срок.

Елена справилась, хоть это было очень трудно: двенадцатилетней девочке пришлось жить одной в огромном городе, снимать подвальные квартиры, готовить уроки, лежа под роялем при освещении уличного фонаря. Днем она часто музицировала на этом же инструменте, нередко забывала о еде, а в неуютных классах училища, которые тоже находились в полуподвальном помещении, всецело отдавалась балету.

В годы учебы Горчакова впервые увидела Ольгу Васильевну Лепешинскую, танцем которой была восхищена. Тогда девочка еще не знала, что ей предстоит выступать на одной сцене с этой выдающейся женщиной.

Ольга Васильевна Лепешинская — артистка балета, прима-балерина Большого театра, педагог и общественный деятель. В 1951 году была удостоена звания народной артистки СССР. В 1971 году получила высшую государственную награду СССР — орден Ленина. В разные годы четырежды награждалась сталинскими премиями.

«О. Лепешинская в сцене из балета «Коппелия» (крайняя слева)»

Но больше всего Горчаковой запомнился образ Одетты из «Лебединого озера» в исполнении Галины Сергеевны Улановой. Позднее Елена признавалась, что под впечатлением от увиденного долгие годы вынашивала в своих мечтах собственный образ Лебедя, вкладывая в него всю свою индивидуальность. А спустя десять лет, когда донецкая прима-балерина впервые вышла на сцену, ее уникальный образ, вызывавший восторг зрителей, был полностью сформирован. В основу этого образа легли переосмысленные балериной работы Улановой и Лепешинской.

Когда юной дончанке исполнилось 17 лет, учеба в балетном училище подошла к концу: 21 июня 1941 года Горчакова получила диплом под номером 5. Ей присвоили квалификацию артистки балета и зачислили в киевский театр. Но уже на следующий день над городом рвались фашистские бомбы: еще не успевший начаться танец длиною в жизнь опалила война.

Пешком из Киева в Донбасс

Вчерашние выпускники балетного училища прощались друг с другом без слов. В первые дни войны погиб лучший выпускник Борис Кваша, прибывший в Киев из Харькова. Лариса Садд, товарищ Горчаковой, умерла в осажденном Ленинграде. Александра Ганф вместе со всей своей семьей была замучена фашистскими палачами в Бабьем Яру. Среди погибших были и педагоги. И хотя 22 июня никто из собравшихся еще не знал, что все это произойдет, каждый предчувствовал трагедию.

Семнадцатилетняя Елена Горчакова с началом войны не смогла выехать из столицы УССР и потому отправилась в родной город пешком. Целый месяц под обстрелами, полуголодная, юная балерина шла от Киева до Днепропетровска. У нее не было с собой ни вещей, ни денег. Но что бы ни происходило с ней в пути, она бережно хранила свой диплом, комсомольский билет и две пары балетных туфель, которые позднее назвала своим «талисманом надежды на счастье».

Тогда она еще не знала, что в этих туфлях будет выступать перед воинами на фронте, а в 1945 году отпразднует День Победы ликующим танцем на площади родного города. Тридцать шесть лет балетные туфельки, с которыми девушка встретила Великую Отечественную войну, оставались для нее самой дорогой реликвией. А после дончанка передала их в музей 8-го отдельного полка связи 8-й воздушной армии.

Из Днепропетровска девушку подвезли военные эшелоны. Однако ее вынужденное путешествие не прошло бесследно: пострадали связки ног, и Горчаковой после приходилось перед каждым выступлением использовать эластичный бинт для фиксации голеностопных суставов.

Вернувшись в Донецк, балерина тут же отправилась в новое здание донецкого театра оперы и балета, который открылся в шахтерской столице 12 апреля 1941 года. Можно сказать, что встреча с театром была предначертана Елене судьбой еще в раннем детстве. «Помню себя катающейся на карусели, крепко прижавшейся к лодке-лошадке, украшенной яркими сверкающими бусами, цветами, и разносившуюся музыку по ярмарке и по донецкой степи с ее разнотравьем и горьким запахом полыни […] Кто знал тогда, что на месте каруселей будет выстроен храм искусства — оперный театр, и 12 апреля 1941 года распахнет (он) свои двери перед дончанами оперой Глинки „Иван Сусанин“», — вспоминала позднее выдающаяся балерина в своей книге «Размышления в затянувшемся антракте».

Самый сильный бой — победа над собой

В тот же день, когда Горчакова впервые переступила порог донецкого оперного театра, она оказалась в кабинете главного режиссера Иосифа Михайловича Лапицкого.

Иосиф Михайлович Лапицкий — русский оперный режиссер, заслуженный артист РСФСР, теоретик-реформатор. По приглашению Константина Сергеевича Станиславского поступил в Московский Художественный театр. Под псевдонимом Михайлов служил в Государственном академическом Большом театре России, однако покинул его и перешел в Театр музыкальной драмы Ленинграда. В 1937 году создает на базе русского музыкального театра Луганска Донецкий театр оперы и балета.

Лапицкий с радостью принял Горчакову, сообщив ей, что она будет первой дипломированной артисткой балета в стенах его театра.

Но в судьбу выдающейся балерины вновь вмешалась война: участились бомбежки, во время которых театральная люстра зловеще звенела. Позднее Елена вспоминала, что в самые тяжелые периоды своей жизни она возвращалась мысленно к этому звону и успокаивала себя словами: «Нет, люстра не звенит. И дай Бог, чтобы никогда не звенела!»

Ну, а тогда, в самом начале войны, случилось непредвиденное. В один из дней парторг театра собрал труппу и объявил: «Мы немцам Сталино не отдадим!» А ночью после этого же собрания часть коллектива театра срочно эвакуировалась. Утром Горчакова застала театр почти опустевшим, а уже спустя несколько часов в Донецк вошли фашисты.

«Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко в годы Великой Отечественной войны»

Отец Елены ушел на завод за несколько часов до оккупации по партийному заданию и больше не возвратился. Лишь спустя полтора года семья увидела его, но вновь пришлось прощаться: мужчина ушел на фронт. Мама Елены перебралась вместе с другими четырьмя детьми жить в подвал, и балерина стала их единственной кормилицей. 1 января 1942 года немецкие захватчики открыли новый театральный сезон. Первым был спектакль «Запорожец за Дунаем», и Горчакова танцевала в нем за пайку хлеба, чтобы хоть как-то прокормить свою осиротевшую семью. Что переживала в этот момент девушка, представить тяжело.

В 1943 году, когда фашисты спешно покидали Донецк под натиском русской армии, многие артисты покинули город вместе с ними. Но Елена и две ее подруги, как только им представилась такая возможность, ринулись в полевой военкомат. Девушки мечтали бить врага, потому попросились на фронт. Их зачислили в 8-й отдельный полк связи 8-й воздушной армии. Все время своей службы юные дончанки не только занимались выполнением тактических задач, но и выступали перед однополчанами и другими бойцами в редкие часы отдыха. Так они поддерживали боевой дух русских солдат.

В тяжелых военных условиях Горчакова сильно простудилась и тяжело заболела. Ее комиссовали в конце 1944 года, и девушка снова вернулась в театр.

Танец длиною в жизнь

Вопреки травмам и болезням, физическому истощению и трудностям послевоенного времени, Елена много гастролировала: театр давал концерты в госпиталях, воинских соединениях, на черноморских базах ВМФ. В Польше балерина из Донецка поддерживала концертами боевой дух русских солдат, которые ожидали переброски с польских земель на Кубу, чтобы своим ратным подвигом помочь кубинскому революционеру Фиделю Кастро.

В каждую свою роль Горчакова привносила что-то личное. Например, в балете композитора Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» выдающаяся балерина, танцевавшая партию Марии, не повторяла движений Улановой, а бежала стремглав к узенькому оконцу бойницы, из которого сочился еле уловимый свет далекой Родины, надежды и любви. Эта сцена в исполнении донецкой балерины всегда глубоко потрясала зрителей силой художественной убежденности, любви, преданности жениху и Родине.

По 1967 год Горчакова была солисткой родного театра, после — его примой-балериной. Репертуар выдающейся танцовщицы включал свыше 30 ведущих лирических партий. Более 500 раз она выходила на сцену в балете «Лебединое озеро». Елена выступала на одной сцене с Ольгой Лепешинской (однажды в балете «Дон Кихот» исполнила в паре с ней 32 фуэте, а ведь такое число повторов этого движения доступно лишь немногим виртуозам танца), а также с Иваном Козловским, Мариной Семеновой и другими выдающимися артистами.

Иван Семенович Козловский — оперный тенор, режиссер, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий первой степени. Начинал певческую карьеру в Михайловском монастыре города Киева (мальчику тогда было 7 лет), а позднее перебрался в столицу СССР, где стал солистом Государственного академического Большого театра России.

Марина Тимофеевна Семенова — балерина, педагог, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии второй степени и Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства. Педагог-репетитор Большого театра: среди ее учеников — Майя Плисецкая и Николай Цискаридзе.

«Мария Тимофеевна Семенова в балете Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». 1939 год»

В 1951 году Верховный Совет УССР присвоил Елене Горчаковой звание заслуженной артистки Украины. Ее имя в список тех, кто должен был получить награду, внес собственной рукой Никита Хрущев, посмотревший перед этим «Лебединое озеро» в исполнении донецкой балерины.

В копилке наград Елены также медаль «За мужество» и орден Великой Отечественной войны II степени. А в 1957 году балерину наградили орденом Трудового Красного Знамени. Его вручали в Кремле, а после всех награжденных ожидал банкет. На мероприятии Михаил Буденный, один из первых маршалов Советского Союза, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней, без устали танцевал с присутствовавшими дамами вальсы, мазурки, танго. Среди его партнерш была и Елена Горчакова.

«Осанка настоящей примы балета», из фонда ГБУ «ДРУНБ»

В Государственном архиве ДНР в личном фонде балерины хранятся также письма ее преподавателя и классного руководителя по хореографическому училищу К. Ю. Давыдовой, внучатой племянницы Петра Ильича Чайковского. Эта активная переписка свидетельствует о тесной дружбе балерины и родственницы выдающегося русского композитора.

Любовь, семья и музыка

Со своим будущим мужем Вадимом Ивановичем Коробчанским Горчакова встретилась благодаря своему творчеству: на одном из концертов присутствовал высокий статный майор, прибывший с фронта в отпуск. Он заметил балерину и горячо влюбился в нее. Молодой мужчина постучался в гримерку, а после между ним и Еленой завязался диалог.

Все закончилось свадьбой. Более 50 лет супруги поддерживали друг друга, преодолевая вместе все трудности, которые посылала им судьба. Вадим Коробчанский стал ученым, преподавал в Донецком национальном техническом университете. И хотя он был химиком, а его супруга не мыслила себя без танца, в их паре всегда царили взаимопонимание, гармония и уважение друг к другу.

Сын Елены Горчаковой, Юрий, был талантливым журналистом. Он трагически погиб в 1999 году: был убит неизвестными по дороге домой. Это горе стало самым большим ударом в жизни балерины. Выдающаяся танцовщица и ее супруг после гибели своего ребенка издали книгу «Привет, земля!», в которой собрали фото Юрия, его рисунки и журналистские работы.

«Неизменно добрый материнский взгляд Елены Горчаковой, из фонда ГБУ «ДРУНБ»

Спустя некоторое время Елена опубликовала и несколько собственных автобиографических книг, в которых проявился ее врожденный талант литератора (к сожалению, эту сторону своей многогранной личности она не успела развить в полной мере).

В театре Горчакова положила много сил на борьбу с репертуарной политикой руководства. Она вспоминала: «Моя миссия в театре заключалась не только в исполнительской деятельности, но и в создании и сохранении богатейшего балетного репертуара». Это нравилось не всем, и творческую деятельность балерины прервали без ее согласия, в приказном порядке. Вместе с переводом Елены на пенсию в театре прекратился и показ множества балетных спектаклей, за которые она раньше боролась.

«Такой Елену Горчакову запомнили зрители и балетные подмостки, из фонда ГБУ «ДРУНБ»

После ухода со сцены Горчакова стала педагогом-репетитором. В этот непростой период ее очень поддерживала дружба. Среди друзей балерины — заслуженный работник культуры Украины, член Национального Союза театральных деятелей Украины, дончанка Светлана Степановна Куралех.

В 2006 году именно Светлана Степановна вела посвященный Горчаковой вечер, проходивший в Доме работников культуры г. Донецка. На мероприятие Елена Горчакова впервые за долгое время пришла без мужа: тот плохо себя чувствовал. На вечере презентовали книгу балерины «Исповедь перед Богом», в адрес автора звучало много теплых слов. Но когда после завершения праздника Елена вернулась домой, она обнаружила, что сердце ее горячо любимого супруга перестало биться.

Утрата глубоко потрясла Горчакову: женщина слегла, а спустя три дня после смерти мужа ушла из жизни вслед за ним. Ей было 82 года.

На доме, где более сорока лет жила выдающаяся балерина, дончане установили мемориальную доску. Память о Елене Горчаковой и по сей день живет в сердцах жителей города, а дело ее жизни продолжила внучка Ксения, окончившая Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлены фондом отдела краеведения Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской

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