Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству

Молодые профессионалы могут проявить себя в 73 различных направлениях: от журналистики до искусственного интеллекта.
Тюменский государственный университет в шестой раз проводит интеллектуальные соревнования по «Нефтегазовому делу», а также по новому направлению «Углеродное регулирование».
Участвовать в обоих олимпиадных треках в первую очередь могут студенты естественно-научных, инженерных и IT-направлений.
«В течение нескольких лет мы обеспечиваем реализацию конкурсных процедур по „Нефтегазовому делу“. Дипломанты олимпиады продолжают обучение в передовой магистратуре Политехнической школы ТюмГУ, партнером которой выступает „Газпром нефть“, а затем успешно трудоустраиваются в компанию и другие крупные индустрии профиля. Тем, кто попробует себя в „Углеродном регулировании“, нам тоже есть что предложить — новую практико-ориентированную программу в сотрудничестве с Сибуром. Оба направления весьма актуальны, а специалисты востребованы на рынке труда», — отмечает ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Кроме льгот при поступлении в магистратуру и аспирантуру, победители и призеры олимпиады также получают возможность пройти стажировки у работодателей, а медалисты — денежные призы до 300 тысяч рублей.