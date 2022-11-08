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Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству

8 ноября 04:00
Фото: ТюмГУ
Продолжается регистрация на самую масштабную студенческую олимпиаду страны «Я — профессионал». Прием заявок на участие для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры всех вузов страны открыт до 15 ноября.

Молодые профессионалы могут проявить себя в 73 различных направлениях: от журналистики до искусственного интеллекта.  

Тюменский государственный университет в шестой раз проводит интеллектуальные соревнования по «Нефтегазовому делу», а также по новому направлению «Углеродное регулирование». 

Участвовать в обоих олимпиадных треках в первую очередь могут студенты естественно-научных, инженерных и IT-направлений.

«В течение нескольких лет мы обеспечиваем реализацию конкурсных процедур по „Нефтегазовому делу“. Дипломанты олимпиады продолжают обучение в передовой магистратуре Политехнической школы ТюмГУ, партнером которой выступает „Газпром нефть“, а затем успешно трудоустраиваются в компанию и другие крупные индустрии профиля. Тем, кто попробует себя в „Углеродном регулировании“, нам тоже есть что предложить — новую практико-ориентированную программу в сотрудничестве с Сибуром. Оба направления весьма актуальны, а специалисты востребованы на рынке труда», — отмечает ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Кроме льгот при поступлении в магистратуру и аспирантуру, победители и призеры олимпиады также получают возможность пройти стажировки у работодателей, а медалисты — денежные призы до 300 тысяч рублей.

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