Не упади, если сможешь: пешеходные переходы в Тюмени покрыла ледяная корка

По словам горожан, подрядные организации в настоящее время не торопятся убирать город, поскольку надеются на то, что снег еще растает. Накануне многочисленные жалобы на некачественную и несвоевременную очистку улиц от снега и наледи поступали не только от пешеходов, но и водителей.