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Не упади, если сможешь: пешеходные переходы в Тюмени покрыла ледяная корка

8 ноября 05:10
Фото: Боровский Luxury | Тюмень
Зима в Тюмень в этом году пришла по традиции неожиданно. Порядные организации оказались не готовы к снегу и гололеду – об этом свидетельствуют жалобы жителей областного центра на неубранные дороги и тротуары.
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Тюмень

Настоящий каток из-за наледи появился на пешеходном мосту через железную дорогу на улице 50 лет ВЛКСМ и на надземном переходе в поселке Боровский.

Фотографии заледенелых ступеней опубликовали в социальных сетях местные жители.

«Так выглядит надземный пешеходный переход в поселке Боровский. Если соберётесь по нему идти, то подумайте раз сто.  Там не то, что можно остаться инвалидом, но и убиться - что такое уборка снега подрядчик не знает», - отметили тюменцы.

По словам горожан, подрядные организации в настоящее время не торопятся убирать город, поскольку надеются на то, что снег еще растает.  Накануне многочисленные жалобы на некачественную и несвоевременную очистку улиц от снега и наледи поступали не только от пешеходов, но и водителей.

Между тем ранее администрация Тюмени отчиталась о том, что после снегопада на дороги областной столицы оперативно вышли порядка 500 единиц техники и 700 рабочих.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Уборка улиц#Безопасность на дорогах#Пешеходы#Пешеходный переход
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