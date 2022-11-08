Не упади, если сможешь: пешеходные переходы в Тюмени покрыла ледяная корка

Настоящий каток из-за наледи появился на пешеходном мосту через железную дорогу на улице 50 лет ВЛКСМ и на надземном переходе в поселке Боровский.
Фотографии заледенелых ступеней опубликовали в социальных сетях местные жители.
«Так выглядит надземный пешеходный переход в поселке Боровский. Если соберётесь по нему идти, то подумайте раз сто. Там не то, что можно остаться инвалидом, но и убиться - что такое уборка снега подрядчик не знает», - отметили тюменцы.
По словам горожан, подрядные организации в настоящее время не торопятся убирать город, поскольку надеются на то, что снег еще растает. Накануне многочисленные жалобы на некачественную и несвоевременную очистку улиц от снега и наледи поступали не только от пешеходов, но и водителей.
Между тем ранее администрация Тюмени отчиталась о том, что после снегопада на дороги областной столицы оперативно вышли порядка 500 единиц техники и 700 рабочих.